in foto: l'Ugento, promosso in Dcopyright: Coribello/SalentoSport

Riepilogo della stagione 2023/24 del campionato di Eccellenza pugliese.

CLASSIFICA FINALE GIRONE A

Bisceglie 64

Molfetta 57 – UC Bisceglie 50 – Polimnia 43 – Canosa 40 – Corato 39 – N. Spinazzola 38 – Foggia Incedit 37 – San Marco 36 – Real Siti 34 – Virtus Mola 32 – Borgorosso Molfetta 28 – Molfetta Sportiva 7 – San Severo 0.

Playoff: finale Bisceglie-Molfetta 0-0 dts: Bisceglie allo spareggio contro l’Ugento

Playout: Foggia Incedit-San Marco 2-0, N. Spinazzola-Real Siti 1-0

CLASSIFICA FINALE GIRONE B

Ugento 57

Manduria 48 – Atl. Racale 45 – S. Massafra 42 – Arboris Belli 38 – Ginosa 37 – Brilla Campi, V. Matino 34 – Novoli 31 – Toma Maglie, Otranto 21 – Mesagne 17 – S. Pietro Vernotico 9 – (Ostuni ritirato)

Playoff: Ugento direttamente allo spareggio finale contro il Bisceglie, vinto 4-0

Playout: V. Matino-Novoli 0-2

VERDETTI: Ugento promosso in Serie D; Bisceglie agli spareggi nazionali per le seconde di Eccellenza; V. Matino, San Marco, Real Siti (via playout), Virtus Mola, Borgorosso Molfetta, Molfetta Sportiva, San Severo, Toma Maglie, Otranto, Mesagne, San Pietro Vernotico retrocessi in Promozione; Ostuni radiato.

Vincitore Coppa Italia Eccellenza Puglia: Manduria