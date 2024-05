Riepilogo della stagione 2023/24 del campionato di Serie D girone H.

CLASSIFICA FINALE

Team Altamura 72

Martina 66 – Nardò 65 – F. Andria 61 – Casarano 55 – Paganese 45 – Palmese 45 – Gelbison 43 – Rotonda 42 – Fasano, Manfredonia, Gravina 41 – Angri 39 – CD Gallipoli 33 – Barletta, Bitonto 30 – S. Maria Cilento 25.

Playoff: semifinali Martina-Casarano 3-0, Nardò-F. Andria 1-0; finale Martina-Nardò 0-1

Playout: Angri-CD Gallipoli 2-0

VERDETTI: Team Altamura promosso in Serie C; Nardò vincitore dei playoff; CD Gallipoli (via playout), Barletta, Bitonto e Santa Maria Cilento retrocesse in Eccellenza.