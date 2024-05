LECCE – La piovosa serata di festa per congedarsi con un’altra salvezza dal Via del Mare: la photogallery di Max Coribello

Un’altra sconfitta interna indolore per il Lecce, sabato sera, contro l’Atalanta finalista di Europa League. La serata del Via del Mare è stata contornata da una pioggia incessante, a causa della quale, a fine partita, si è deciso di cancellare la festa prevista per le strade cittadine con la squadra in parata sul pullman scoperto.

Riviviamo la serata di sabato 25 maggio grazie ad alcune immagini catturate del nostro collega fotografo Max Coribello.

NB: tutte le foto sono protette dal diritto d’autore. L’uso non autorizzato di esse è vietato.