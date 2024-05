in foto: il Galatina, vincitore del gir. Bcopyright: Luigi Serra

Riepilogo della stagione 2023/24 del campionato di Promozione pugliese.

CLASSIFICA FINALE GIRONE A

Atletico Acquaviva 61;

FC Capurso 60 – Lucera 56 – S. Trani 51 – V. Palese 49 – Troia 38 – Don Uva 37 – FC Santeramo 33 – Cosmano Sport 31 – Canusium 30 – Bitritto Norba 27 – Città di Trani 17 – Sp. Apricena, V. San Ferdinando 12

Playoff: semifinale Lucera-S. Trani 3-0; finale FC Capurso-Lucera 2-0

Spareggio penultimo-ultimo posto: Sp. Apricena-V. San Ferdinando 3-4 dts

Playout: non disputati

VERDETTI: Atletico Acquaviva promosso in Eccellenza; FC Capurso vincitore playoff; Sp. Apricena e V. San Ferdinando retrocesse in Prima Categoria.

—

CLASSIFICA FINALE GIRONE B

Galatina 62;

Taurisano 61; Grottaglie, Leverano 51 – Rinascita Refugees 44 – Copertino 36 – Talsano, V. Locorotondo, Carovigno 31 – Atl. Tricase 29 – P. Galatone 26 – Veglie 22 – Cedas Avio BR 20 – Ceglie 17.

Playoff: semifinale Grottaglie-Leverano 1-2; finale Taurisano-Leverano 3-2 dts

Playout: P. Galatone-Veglie 1-2 dts

VERDETTI: Galatina promosso in Eccellenza; Taurisano vincitore playoff; P. Galatone (via playout), Cedas Avio BR e Ceglie retrocesse in Prima Categoria.

Vincitore Coppa Italia Promozione Puglia: Rinascita Refugees