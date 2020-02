ECCELLENZA – Molfetta e Corato bottino pieno, il Trani perde colpi: tutti i tabellini della 23ª giornata

Molfetta e Corato fanno bottino pieno, la Vigor Trani spreca tre gol di vantaggio e si fa rimontare dal Gallipoli (e da Ugento-Barletta in classifica). Ancora male l’Otranto, tre punti di speranza per la Deghi che risale in classifica.

I tabellini della 23esima giornata

MOLFETTA-ORTA NOVA 4-0

RETI: 15 pt Barrasso, 16 pt rig Legari, 1 st Ventura, 17 st Lavopa

MOLFETTA: Tucci, Pinto, Monteduro, Cianciaruso, Grazioso, Lorusso (24 st Vitale), Lavopa, Barrasso (33 st Conteh), Morra, Legari, Ventura (17 st Triggiani). All. Bartoli.

ORTA NOVA: Laccetti, D’Aries (37 st Manna), Della Pace (24st Ventura), Mascia, Lacerenza, Monopoli A., Monopoli M. (28 st Vigliotti), Russo, Pelosi (35 st Fiore), Di Dedda, Tusiano (20 st D’Introno). All. Carbone.

ARBITRO: Doronzo di Barletta.

CORATO-A. BARLETTA 2-1

RETI: 7 st Petitti (C), 10 st Di Noia (AB), 22 st Vicedomiini (C)

CORATO: Addario, Zangla, Santoro, Vicedomini, Camasta, Di Bari, Quacquarelli (42 st D’Ambrosio), Caputo (42 st Touray), Di Rito, Falconieri (38 st D’Arcante), Petitti. All. Pizzulli.

A. BARLETTA: Dicandia, Ruscigno, Piarulli (26 st Lomuscio), Rizzi R., Ciardi, Crudo (26 st Rizzi G.), Cormio, Tupputi, Di Federico (26 st D’Onofrio), Guacci (45 st Floris), Di Noia (42 st Albrizio). All. Iannone.

ARBITRO: Valentini di Brindisi.

BARLETTA 1922-SAN MARCO 3-2

RETI: 5′ Procida (B), 59′ Menicozzo (SM), 68′ rig. e 90+3′ rig. Varsi (B), 73′ Salerno rig. (SM)

BARLETTA 1922: Capossele, Fanelli (73′ Lamacchia), Aprile, Bonasia, Pizzulli (59′ Gasbarre), Milella, Diomande (59′ Varsi), Zingrillo, Camporeale, Pignataro, Procida (79′ Caputo). All. Tangorra.

SAN MARCO: Ruznic, Augelli, Ciano, De Cesare, Viola, Perrone (69′ Bevilacqua), Coco (46′ Iannacone), Menicozzo, Molenda (39′ Quaresimale, 84′ Ricci), Salerno (92′ Nardella), Quitadamo. b Iannacone.

ARBITRO: Palmieri di Brindisi.

VIESTE-MARTINA 2-0

RETI: 38′ st Albano, 43′ st Andrada

VIESTE: Romano, Pipoli, Lucatelli, Gramazio (4′ st Tantimonaco), Ranieri, Caruso, De Vita, Ricucci (40′ st Andrada), Albano (47′ st Vulcano), Soria (44′ st Gallo), Prieto (13′ st Raiola). All.: Bonetti.

MARTINA: Lizzano, Bari, Gallù, Solito, Anglani, Labellarte, Bianchi (18′ st Lisi), Fumarola, Faccini, Brescia (31′ st Nigri), Guarino. All. Caroli A.

ARBITRO: Lacerenza di Barletta.

NOTE: ammoniti Solito, Anglani, Fumarola, Guarino; espulso Bari al 47′ st per doppia ammonizione. Al 16′ st Lizzano para un rigore a Soria.

AT SAN SEVERO-OTRANTO 1-0

RETI: 41 pt Morra C.

AT SAN SEVERO: Domingo, Burdo, D’Angelo, Partipilo, Morra A. (41 st Santos), Dinielli, Rubino, Dell’Aquila, Morra C. (47 st Sane), Kone, Villani (11 st Mastrodonato). All. Cavallo.

OTRANTO: Caroppo, Schirinzi, Mancarella, Diarra, Mangione, Cisternino (12 st Trovè), Calò, Mariano, Bolognese (29 st Palazzo), Villani, Plevi. All. Papadia.

ARBITRO: Frazza di Schio.

DEGHI CALCIO-FORTIS ALTAMURA 2-0

RETI: 9’ pt Salto, 27’ ptMonopoli.

DEGHI CALCIO: Isceri, Pinto (24’ st Coronese), Deffo, Difino (16’ pt Vecchio), Greco, Salto, Monopoli, Di Silvestro, Palma (16’ st Miccoli), Stefanizzi (40’ st Rizzo), Romano. All. Giuliatto.

FORTIS ALTAMURA: Giannuzzi, Loiudice, Ricco (36’ st De Giglio), Moretti (1’ st Daugenti), Colaianni, Ardino, Greco, Cannito, De Santis (1’ st Portoghese), Abrescia, Fumai. All. Maurelli.

ARBITRO: Vittoria di Taranto.

NOTE. Espulso: Cannito al 46’st. Ammoniti: Fumai (F), Romano (D), Ardino (F), Di Silvestro (D). RECUPERO: 1’pt – 4’st.

GALLIPOLI-VIGOR TRANI 3-3

RETI: 3’ pt e 21’ pt Diarrasouba (VT), 7’ pt Caruso (VT), 41’ pt Suhs (G), 8’ st Alemanni rig. (G), 34’ st Tardini (G)

GALLIPOLI: Bacca, De Luca (1’ st Marulli), De Leo (44’ st Annis), Calabuig, Carrozzo (1’ st Porcino), Suhs, Marti (1’ st Alemanni), Alcazar, Cortese, Tardini, A. Portaccio. A disp.: Baglivo, De Iudicibus, Carrino, Gubello, D. Portaccio. All.: Salvadore.

VIGOR TRANI: Pellegrino, Antonacci (32’ st Stancarone), Mucciaccia (28’ st Vulpis), Stella, Bartoli, Campanella, Ceglie (16’ st Fanelli), Mazzilli, Diarrasouba (26’ st Schirizzi), Negro, Caruso. A disp.: Orizzonte, Colella, Strambelli, Moretti, Boccasile. All.: Sisto

ARBITRO: Luca Schifone di Taranto.



NOTE: ammoniti De Luca, Tardini, Pellegrino, Antonacci, Campanella, Diarrasouba, Negro, espulso Stella (VT) al 10′ st. Recupero: 1’ pt e 3’ st.