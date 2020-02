GALLIPOLI – La Vigor Trani prova a scappare, ma un Gallo tutto cuore la racciuffa. Al “Bianco” finisce 3-3

Termina con uno scoppiettante 3-3, la sfida della ventitreesima giornata d’Eccellenza che al Bianco di Gallipoli vedeva i padroni di casa ospitare la Vigor Trani di Mister Angelo Sisto. I giallorossi dopo un avvio da incubo, hanno il merito di crederci, completando la clamorosa rimonta a dieci minuti dal termine grazie ad un gol del solito Tardini.

IL TABELLINO



Gallipoli, Stadio “Antonio Bianco”

domenica 16 febbraio 2020 ore 15

Eccellenza Pugliese 2019/20, giornata – 23 GALLIPOLI-VIGOR TRANI 3-3

RETI: 3’ pt e 21’ pt Diarrasouba (VT), 7’ pt Caruso (VT), 41’ pt Suhs (G), 8’ st Alemanni rig. (G), 34’ st Tardini (G) GALLIPOLI: Bacca, De Luca (1’ st Marulli), De Leo (44’ st Annis), Calabuig, Carrozzo (1’ st Porcino), Suhs, Marti (1’ st Alemanni), Alcazar, Cortese, Tardini, A. Portaccio. A disp.: Baglivo, De Iudicibus, Carrino, Gubello, D. Portaccio. All.: Salvadore. VIGOR TRANI: Pellegrino, Antonacci (32’ st Stancarone), Mucciaccia (28’ st Vulpis), Stella, Bartoli, Campanella, Ceglie (16’ st Fanelli), Mazzilli, Diarrasouba (26’ st Schirizzi), Negro, Caruso. A disp.: Orizzonte, Colella, Strambelli, Moretti, Boccasile. All.: Sisto

ARBITRO: Luca Schifone di Taranto. NOTE: ammoniti De Luca, Tardini, Pellegrino, Antonacci, Campanella, Diarrasouba, Negro, espulso Stella (VT) al 10′ st. Recupero: 1’ pt e 3’ st. QUI RISULTATI E CLASSIFICA

La formazione barese parte all’attacco e va in vantaggio dopo solo, su mischia in area di rigore risolta dal solito. Il Gallipoli non reagisce e soffre la pressione ospite quattro minuti più tardi, trova ilcon un gran gol dalla distanza di. I giallorossi appaiono nella propria giornata peggiore e poco prima della metà del tempo, il solitoparte in contropiede, superandoin uscita per il gol che sembrala gara. Al tramonto della prima frazione per i padroni di casa arriva lache serviva, cheche trova il giusto pertugio con una bella incornata.ridisegna il Gallipoli e le sue intuizioni si rivelano azzeccate. La ripresa vede un altro Gallipoli. Fiocanno le occasioni da rete per i padroni di casa checon un calcio di rigore trasformato da. Ilrimane inper l’espulsione diretta di Stella con il match che appare completamente ribaltato. A dieci minuti dal termine, il gallo completa la rimonta con, che ottimamente imbeccato da Portaccio mette in porta il gol del. Nel finale di gara gli uomini di mister Salvadore danno vita ad un’assalto all’arma bianca alla ricerca dei tre punti, sprecando diverse occasioni da rete, la più clamorosa propria sulla sirena, conche di testa manda incredibilmente al lato da due passi.Domenica il Gallipoli farà visiti all