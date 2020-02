DEGHI – Gli orange risorgono contro la Fortis Altamura. Monopoli e Salto firmano un successo di platino

Nel momento probabilmente più difficile della stagione, la Deghi Calcio di Alberto Giuliatto, trova un pesantissimo successo interno nello scontro diretto contro la Fortis Altamura, che di fatto vale anche l’aggancio alla quartultima posizione in classifica, occupata proprio dalla formazione murgiana.

L’ottimo avvio di gara della formazione orange è premiato dal vantaggio, che al minuto 9, con Salto, abile ad anticipare tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nonostante il vantaggio, i locali continuano a spingere. Stefanizzi imbecca in verticale Palma, la conclusione dell’attaccante è contrata in angolo; è il preludio del raddoppio che arriva al 27’su un’azione fotocopia. Stavolta è Palma a imbeccare Monopoli che dal limite mette palla alla sinistra del portiere avversario e firmando un pesantissimo 2-0. La reazione della Fortis è tutta in una conclusione di De Santis che si spegne alta sulla traversa. In chiusura di tempo è ancora Monopoli a rendersi pericoloso.

Nella ripresa arriva l’attesa reazione della Fortis. L’undici biancorosso allenato da Maurelli spinge forte. Pinto e soci tengono botta e in un paio di occasioni arrivano importanti gli interventi di un ispiratissimo Isceri. Sul fronte opposto, Stefanizzi e il subentrato Miccoli tengono in apprensione la retroguardia avversaria, con almeno due le parate decisive di Giannuzzi. Il match si chiude con l’espulsione di Cannito e al triplice fischio dell’arbitro la Deghi può festeggiare per un pesantissimo successo. Domenica Greco e compagni saranno ospiti dell’Otranto in un altro delicatissimo scontro salvezza.

IL TABELLINO



San Pietro in Lama, Deghi Stadium

domenica 16 febbraio 2020, ore 15

Eccellenza Pugliese 2019/20 – giornata 23

DEGHI CALCIO-FORTIS ALTAMURA 2-0

RETI: 9’ pt Salto, 27’ ptMonopoli.

DEGHI CALCIO: Isceri, Pinto (24’ st Coronese), Deffo, Difino (16’ pt Vecchio), Greco, Salto, Monopoli, Di Silvestro, Palma (16’ st Miccoli), Stefanizzi (40’ st Rizzo), Romano. All. Giuliatto. A disposizione: Nuzzaci, Paganelli, Giaracuni, Diagne, Botrugno.

FORTIS ALTAMURA: Giannuzzi, Loiudice, Ricco (36’ st De Giglio), Moretti (1’ st Daugenti), Colaianni, Ardino, Greco, Cannito, De Santis (1’ st Portoghese), Abrescia, Fumai. All. Maurelli. A disposizione: Ancona, Lenoci, Lieggi, Di Cosmo.



ARBITRO: Vittoria di Taranto.

NOTE. Espulso: Cannito al 46’st. Ammoniti: Fumai (F), Romano (D), Ardino (F), Di Silvestro (D). RECUPERO: 1’pt – 4’st.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA