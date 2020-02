Bocche cucite e poca voglia di far trapelare notizie. È questa l’attuale situazione in casa Otranto, con la società presieduta da Giovanni Mazzeo che in queste ore sembra lavorare in maniera intensa alla ricerca del sostituto di mister Gigi Bruno, sollevato dall’incarico dopo la rocambolesca sconfitta interna maturata contro l’Atletico Vieste. La giornata di ieri sembrava…