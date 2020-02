Morale altissimo dopo al terza vittoria consecutiva in casa Lecce. Ecco le parole del presidente Saverio Sticchi Damiani e di Zan Majer, match-winner contro la Spal. STICCHI DAMIANI: “Questo risultato è anche figlio dell’entusiasmo, del fatto che la gente abbia riempito il Via del Mare per uno scontro diretto, e ci ha dato tanta forza…