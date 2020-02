PROMOZIONE/B – Racale, prove generali per la fuga: i tabellini della 23ª giornata

Prime prove di fuga per il Racale che travolge l’Aradeo e si porta a +6 sul Matino (che ha una gara in meno rispetto alla capolista) a sette turni dalla fine della regular season. L’Ostuni balza al terzo posto scavalcando il Manduria, fermato a Leverano dalla Salento. Bene Sava e Taurisano (super tripletta De Giorgi), la De Cagna batte il Brilla e lo supera in classifica.

I tabellini della 23esima giornata di Promozione/B.

ATLETICO RACALE-ATLETICO ARADEO 5-2

RETI: 6′ pt Presicce (R), 19′ pt Tavey (R), 23′ pt Garrapa rig. (A), 29′ pt Casalino (R), 5 st Setreanu (A), 37′ st Lopez (R), 44′ st Barone rig. (R)

ATL. RACALE: Passaseo, Macchia (43′ st Schirosi), Romano, Valori, Casalino, De Giorgi, Lopez, Torsello (43′ st Parlati), D’Errico (27′ st Barone), Presicce (39′ st Rodrigues), Tavey. All.: Sportillo.

ATL. ARADEO: Bruno, Agnello (12′ st Greco), Verardo (47′ st Turco), Castrignanò (39′ st Pascali), Conte, Saracino, Cisse, Levanto (19′ st Gatto), Setreanu, Garrapa, Carciullo (12′ st Costantini). All.: Tartaglia.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

NOTE: ammoniti Macchia, Verardo, Levanto, Conte.

TOMA MAGLIE-VIRTUS MATINO 0-0

TOMA MAGLIE: Potenza, De Vita, Rizzo, Cota, Magnolo, Patera, Coquin, Permeti, Ponzo (16 st Iurato), Khalil (36 st Fiorentino), Nuzzo (26 st Tagarelli). All. Portaluri.

VIRTUS MATINO: Leopizzi, Cavalieri, D’Amicis, Franco, itto, Raponi, Doukoure, Bringas, Pavone (9 st De Pascalis), Richella, Venza (40′ st Caporusso). All. Branà.

ARBITRO: Montanaro di Taranto.

OSTUNI-CAROVIGNO 4-0

RETI: 9 pt e 2′ st rig. Longo, 7 st Caruso, 18 st Salvi rig.

OSTUNI: Convertini, Marzio, Di Palmo (35 st Regnani), Jarju (9 st Molfetta), Zizzi, Angelini, Salvi, Leggiero (40 st Tanzariello), Caruso (43 st Moro), Capristo (22 st Gjoka), Longo. All. Serio.

CAROVIGNO: Schina, Sguera, De Tommaso, Galasso (16 st Urso), Tamborrino, Lanzilotti Th., Carlucci (28 st De Carlo), Greco, Lanzilotti To. (16 st Diagne), Scarcella, Turco. All. Tateo.

ARBITRO: Dicorato di Barletta.

NOTE: espulso Greco (C9 al 33 st per doppio giallo.

SALENTO FOOTBALL-MANDURIA 1-1

RETI: 42 pt Birtolo (M), 48 st Quarta rig. (SF)

SALENTO FOOTBALL: Picciotti, Fasiello (39 st Bilanzone), Miccoli (11 st Quarta), Montenegro (43 st Grande), De Carli, Erroi, Puscio, Paiano, De Leo (33 st Mazzotta), De Benedictis, Giannuzzi. All. Renis.

MANDURIA: De Marco, Scatigna, Coccioli, Nyassi, Calò (2 st Greco), Danese, Gatto (12 st Arcadio), Napolitano, Birtolo (18 st Tidiane), Malagnino, Mummolo (31 str Zaccaria). All. Cosma.

ARBITRO: De Paolis di Lecce.

NOTE: espulsi Paiano (SF), Nyassi (M), Albano (M), Arcadio (M).

SAVA-NOVOLI 2-0

RETI: 30 pt Voges, 25 st Mignogna

SAVA: Maraglino, Voges, D’Ettorre, Amaddio, Stabile, Cimino (42 st Blasi), Cellamare (27 st Gioia), Kandji (17 st Cavallo), Vasco, Mignogna (36 st Eleni, Beltrame. All. Marangio.

NOVOLI: Liaci, Rocco (27 st Avantaggiato), Sterlicchio, Quarta (7 st Leaci), Indirli, Carati, Bruno (29 st Fedele), Marasco, Gennari, Cappellini, Aulita (7 st Martena). All. Cornacchia.

ARBITRO: Fuggetti di Taranto.

DE CAGNA-BRILLA CAMPI 1-0

RETI: 18 pt Lorenzo

DE CAGNA: Gabrieli, De Pascali, Pulimeno, Zaminga, Bramato, Perrone, Lorenzo (47 st Sarre9, Desiderato (19 st Marzo), Meneses, Vergari (27 st Rizzo), Vergallo (7 pt Petrachi). All. De Pascalis.

BRILLA CAMPI: Pendinelli, Mignone (36 st Renna), Iaia, De Ventura (39 st Caputo), Tondo, Papa, Resinato, Caravaglio, Macchia (30 st Cassone), Perlangeli ( 12 st Carlà), Giannotti. All. Patruno.

ARBITRO: Capotorto di Taranto.

VEGLIE-TAURISANO 1-4

RETI: 7 pt Santoro (T), 21 pt Protopapa rig. (V), 10 pt, 15 pt e 33 st De Giorgi (T)

VEGLIE: Mazzotta, Iaia, Carlino, Cezza, Bergao (29 st Zecca), Pastore (18 st Carluccio), Keita, Protopapa (15 st Martina), Baba, Lillo, Mancini. All. Tondi.

TAURISANO: Parisi, Musio (46 st Provenzano), Ruberto, Pirretti, Di Seclì (1 st Ciurlia), Elia, Preite, Zilli (31 st De Giorgi M.), Botrugno, De Giorgi D. (46 st Solidoro), Santoro (16 st Castano). All. Stifani.

ARBITRO: Albione di Lecce.

NOTE: espulso Botrugno.