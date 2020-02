UGENTO – Filotto giallorosso, schiantata anche l’Unione Calcio Bisceglie. E ora…

L’Ugento continua a macinare punti infilando la terza vittoria in serie, dopo aver superato Martina e San Marco. Quattro a uno all’Unione Calcio Bisceglie, che pure era andata in vantaggio con Musa al 7′ e che sembrava aver messo la gara sui propri binari, sfiorando anche il raddoppio con Papagni subito dopo. I salentini non si scoraggiano e dopo due buone azioni, al 33′ fanno centro: cross di Sansò per Pardo che gira in porta di prima intenzione e riequilibra i conti. Il punteggio è ribaltato prima del riposo con una bella azione finalizzata da Garcia.

Lo stesso ex Matino, poi, in avvio di ripresa, mette in ghiaccio il risultato anticipando Zinetti e beffando Di Bari per la terza volta. Per l’Unione Calcio Bisceglie è la mazzata definitiva: passano pochi secondi e Di Bari deve intervenire due volte su Pardo, ma nulla può sul contropiede vincente finalizzato da Sansò per il 4-1 giallorosso. L’ultima mezzora è pura accademia per l’Ugento che passa all’incasso e si porta a 37 punti, mettendo nel mirino la Vigor Trani. Per i playoff, però, la situazione è abbastanza complicata. Con la classifica attuale, gli spareggi post season potrebbero non giocarsi per la regola dei sette punti: se tra seconda e terza ci sono almeno sette punti, la seconda passa direttamente ai playoff nazionali.

Intanto, domenica prossima Pardo e compagni saranno di scena a Orta Nova.

IL TABELLINO



Ugento, Stadio Comunale

domenica 16 febbraio 2020 ore 15

Eccellenza Pugliese 2019/20 – giornata 23

UGENTO-UNIONE CALCIO BISCEGLIE 4-1

RETI: 7′ pt Musa (B), 33′ pt Pardo (U), 42′ pt e 3′ st Garcia (U), 11′ st Sansò (U)



UGENTO: Esposito, Iannone, Martinez, Maiolo (40′ st Castrì), Pasca, Signore, Magagnino, Sansò, Garcia (16′ st Sciacca), Regner, Pardo (32′ st Marasco). All.: Oliva.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE: Di Bari, Dispoto, Losacco, Andriano, Bufi (1′ st Zinetti), Di Giorgio (37′ st Palumbo), Papagni (21′ st Bruno), Binetti (42′ st Preziosa), Musa, Lorusso (21′ st Romanazzo), Cicerello. All.: Di Simone.

ARBITRO: Laraspata di Bari.

NOTE: ammoniti Pasca, Pardo, Losacco, Di Giorgio, Zinetti.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA