ECCELLENZA – Matino tifa fortemente Bisceglie: la prima bozza del girone unico 2024/25

Il ritorno del torneo di Eccellenza pugliese a 20 squadre e a girone unico è imminente. Dalla prossima stagione, infatti, i due mini gironcini Nord e Sud saranno fusi nel mega girone a 20, che diverranno poi 18 nel 2025/26 e 16 nel 2026/27.

La prima bozza delle squadre che comporranno il prossimo girone unico di Eccellenza è abbastanza semplice da compilare. L’unica incognita riguarda il Bisceglie, che, avendo perso lo spareggio per la Serie D contro l’Ugento, da domani scenderà in campo nella lotteria degli spareggi nazionali per le seconde di Eccellenza: due squadre da superare in match di andata e ritorno per ottenere il diritto di iscriversi alla prossima Serie D. La prima avversaria del Bisceglie, da affrontare in Calabria, domani alle 16, sarà la Vigor Lamezia, seconda nell’Eccellenza calabrese dopo aver stravinto la finale playoff contro il Cittanova.

Qualora il Bisceglie vincesse i playoff nazionali, libererebbe un posto nella griglia a 20 squadre. Per la sua sostituzione, dunque, si attingerebbe alla graduatoria dei ripescaggi, i cui criteri sono stati elencati dalla Lnd Puglia e che vedono, ai primi quattro posti, le migliori dei due gironi di Eccellenza tra le perdenti dei playout. Secondo un primo calcolo ufficioso, la migliore di esse sarebbe la Virtus Matino, sconfitta dal Novoli nel playout del girone B. Quindi, Matino tifa Bisceglie per sperare di tornare nel massimo campionato dilettantistico regionale.

Dal girone A 2023/24, al netto delle promosse e delle retrocesse, si dovrebbero iscrivere all’Eccellenza 2024/25: Molfetta, Unione Calcio Bisceglie, Polimnia, Canosa, Corato, Nuova Spinazzola, Foggia Incedit, oltre all’incognita Bisceglie; con lo stesso ragionamento, dal girone B: Manduria, Atletico Racale, Soccer Massafra, Arboris Belli, Ginosa, Brilla Campi, Novoli.

Dalla Serie D ritorneranno in Eccellenza tre squadre pugliesi: Gallipoli, Barletta e Bitonto. Infine, dalla Promozione saliranno in Eccellenza le vincenti dei due gironi, Atletico Acquaviva e Galatina.

Le speranze di ripescaggio delle altre formazioni inserite nelle varie graduatorie, al momento, sembrano abbastanza basse, a meno che non si registrino defezioni d’iscrizione di qualche società avente diritto.

Questa, pertanto, dovrebbe essere la bozza più attendibile dell’Eccellenza 2024/25: