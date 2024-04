PROMOZIONE – La prima bozza sulla classifica dei ripescaggi per l’Eccellenza 2024/25

In archivio anche la post-season del campionato di Promozione pugliese, con le vittorie nelle finali playoff di Capurso e Taurisano, cerchiamo ora di abbozzare la futura classifica dei ripescaggi per l’approdo in Eccellenza.

Il regolamento prevede che:

I PRIMI QUATTRO POSTI saranno occupati dalle migliori dei due gironi nella posizione di classifica, al termine del Campionato di competenza 2023/2024, fra le sei Società perdenti le gare di Play-Out di Eccellenza.

AL QUINTO POSTO la Società, fra le due vincenti i Play-Off (girone A e girone B), con il maggior numero di punti in classifica al termine del Campionato di Promozione 2023/2024. Sarà data priorità per le squadre classificatesi al 1° posto a parità di punteggio.

AL SESTO POSTO la Società, fra le due vincenti i Play-Off (girone A e girone B), con il minor numero di punti in classifica al termine del Campionato di Promozione 2023/2024. Sarà data priorità per le squadre classificatesi al 1° posto a parità di punteggio.

AL SETTIMO POSTO la Società Vincente della Coppa Italia Promozione 2023/2024.

Secondo tali disposizioni, dunque, ai primi quattro posti dovrebbero andare Real Siti, San Marco, Virtus Matino e Toma Maglie, in quanto miglior perdenti dei playout o retrocesse direttamente con la regola dei sette punti. Nel girone B, a parità di punti generali, di punti negli scontri diretti e di differenza reti negli scontri diretti, il Maglie la spunta sull’Otranto per miglior differenza reti generale. C’è, però, da sottolineare che nel girone A le partite totali sono state 26, mentre nel girone B 24 (per via del ritiro in corso d’opera dell’Ostuni). Pertanto, per stilare una classifica con criterio, bisognerà ricorrere alle medie punti che sono le seguenti: Virtus Matino: 34 punti, media punti 1,41; Toma Maglie: 21 punti, media punti 0,87; San Marco: punti 36, media punti 1,38; Real Siti: punti 34, media punti 1,30. Secondo questi calcoli, dunque, le quattro squadre che saranno inserite nella prima voce sono, nell’ordine, Virtus Matino, San Marco, Real Siti e Toma Maglie.

La classifica dei ripescaggi piazza il Taurisano al quinto posto mentre il Leverano entrerà nella graduatoria successiva di merito, alla prima voce “società perdenti 2° turno playoff”. Il Capurso si piazzerà al sesto posto; al settimo la Rinascita Refugees in quanto vincitrice della Coppa Italia Promozione.