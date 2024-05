GIOVANILI – I Giovanissimi dell’Atletico Racale a caccia della finale regionale

C’è grande attesa a Racale per la semifinale di ritorno del campionato regionale Giovanissimi Under 14 che vedrà opposti l’Atletico Racale al Soccer Trani. L’appuntamento è fissato per le ore 10.30 di domattina, 26 maggio, presso l’impianto comunale “Luigi Basurto”. Nella gara d’andata si è imposta la formazione salentina per 3-1. Chi prevarrà nella semifinale, andrà a giocarsi la finalissima contro il Cerignola o il Levante Azzurro.

La squadra dei ragazzini dell’Atletico Racale è diretta da mister Giuseppe Scorrano; lo staff tecnico è composto da Massimiliano Bruno e Pasquale Marzo; il responsabile tecnico è Tiziano Rainò con la supervisione e l’ottimizzazione di una leggenda del calcio salentino e internazionale, Beto Barbas.

Così il presidente dell’Atletico Racale, Francesco Cimino: “Vedere questi ragazzi crescere sia sotto il profilo personale della socializzazione, sia sotto il profilo calcistico, ottenendo anche lusinghieri risultati, non può che rendermi orgoglioso di loro e di tutto il settore giovanile. Non a caso, il mio slogan è ‘Dai primi calci, in prima squadra’, proprio per significare l’attenzione che il sottoscritto e tutta la società abbiamo nei confronti del settore giovanile dei nostri ragazzi. Un grazie particolare, in primis, ai ragazzi, poi al responsabile del settore giovanile, Roberto Russo; a mister Giuseppe Scorrano; allo staff tecnico e ai fantastici genitori che ci sostengono e ci supportano sin dall’inizio del campionato”.