ECCELLENZA – Spareggi nazionali: beffa per il Bisceglie, in D ci va il Costa d’Amalfi

Si ferma in finale e dopo i tempi supplementari la corsa del Bisceglie negli spareggi nazionali per le seconde di Eccellenza. I nerazzurro stellati sono stati battuti per 2-1 all’extratime sul campo del Costa D’Amalfi.

Al 90′, il risultato è stato identico a quello dell’andata: 1-1.

I gol sono stati messi a segno da Lucero al 22′ del primo tempo, per gli ospiti, e da Caputo, al 21′ della ripresa, per i campani.

Ai supplementari, poi, splendida la punizione di Pepe che vale la vittoria e la promozione in Serie D per il Costa d’Amalfi. Tanta amarezza per il Bisceglie che deve rimandare all’anno prossimo l’assalto alla Serie D.

Brutta notizia anche per la Virtus Matino che, in caso di promozione del Bisceglie, sarebbe stata, con ogni probabilità, ripescata in Eccellenza.