ECCELLENZA/B – Tre su quattro sono sicure dei playoff, l’Ugento ha in mano il suo destino: i tabellini della 12ª

Diciotto le reti nelle cinque partite della dodicesima giornata, giocate ieri pomeriggio in Eccellenza pugliese girone B.

Del turno di riposo di Otranto e Martina ne approfitta il Matino che, in extremis, riesce a battere il Maglie e ad assicurarsi la matematica qualificazione ai playoff di fine stagione. Per quanto concerne le posizioni, l’Otranto è favorito per chiudere al primo posto: nell’ultimo turno ospiterà la Deghi, mentre il Martina, che insegue a meno due, riceverà il Massafra. A pari punti col Martina c’è la Virtus Matino che, comunque vada, è almeno terza. L’ultimo posto utile se lo giocheranno l’Ugento (favorito), il Maglie, il Gallipoli e il Sava. Ai giallorossi di Oliva basterà battere il Racale per avere la matematica certezza della qualificazione come quarta. Il Maglie, per agganciare il quarto posto, deve sperare di battere il Sava e che il Racale freni l’Ugento. Ancora più complicata la situazione di Gallipoli e Sava che devono vincere contro Grottaglie e Maglie e sperare che l’Ugento perda col Racale. Ipotesi che appare abbastanza improbabile.

I tabellini della 12esima giornata:

MASSAFRA-CASTELLANETA 2-2

RETI: 3′ pt Gramegna (C), 6′ st Amodio (M), 9′ st Faliero (M), 47′ st Facecchia (C)

MASSAFRA: Zigrino, Donvito, Odone, Panzarea (20′ st Camara), Macaluso, Cantalice, Vecchio (8′ st Pinto A.), Faliero, Ranieri (41′ st Prete), Amodio (31′ st Tisci), Pinto N. (35′ st Gatto). All. D’Alena.

CASTELLANETA: Lavarra, Pentimone, Russo, De Carlo, Buttiglione, Cicirelli, Gramegna (31′ st Neli), Greco, Dobrozi, Amatulli, Facecchia. All. Venezia.

ARBITRO: Raimondo di Taranto.

NOTE: espulsi al 35′ st Buttiglione (C), al 49′ st Camara (M) e Greco (C).

—

ATL. RACALE-AEL GROTTAGLIE 1-2

RETI: 9′ st rig. Pirretti (R), 23′ st D’Amicis (G), 30′ st rig. Appeso (G)

ATL. RACALE: Passaseo, Schirosi, Romano, Pirretti, Casalino, My, Carrozza (35’ st Aprile), Parlati (43’ st Corvaglia), D’Errico (13’ st Iurato), Buongiorno (32’ st Mummolo), Botrugno (43’ st Panico). A disp. Colazzo, Macchia, Gianfreda, Portaccio. All. Sportillo.

GROTTAGLIE: Crusat, Venneri, Appeso, Lombardi, Galeone, Fumarola, Doukourè, Bringas, Turco F., D’Amicis, Venza. A disp. Bacca, Caporusso, Cassano, De Marinis, Ligorio, Quaranta, Stella, Miale, Turco M. All. Viscido.

ARBITRO: Cianci di Bari.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Passaseo, Panico (R), Venza (G). Recupero: 0′ pt, 3′ st.

—

TOMA MAGLIE-VIRTUS MATINO 1-2

RETI: 16′ st Manganaro (TM), 20′ st rig. e 50′ st Giambuzzi (VM)

TOMA MAGLIE: Esposito, Manca, Rizzo (28′ st Tamborrino), Guinazu, Pasca (39′ st Alessandrì), Grezzana, Negro, Manganaro, Ciriolo (14′ st Mosca), Castrì, Moretti. A disp. Rizzo, Vanzanelli, Pasculli, Musio, Magagnino, Vantaggiato. All. Luperto.

VIRTUS MATINO: Musco, Giambuzzi, Marulli (37′ st Cavalieri), Marin, Stele, Salto, Vaughn, Facundo (33′ st Salguero), Margagliotti N., Ruibal (37′ st Tundo), Alemanni. A disp. Guida, Flordelmundo, Margagliotti C., Conte, De Santis, Fai. All. Branà.

ARBITRO: Valentini di Brindisi.

NOTE: espulso Musco (VM) per comportamento non regolamentare a fine gara.

—

GALLIPOLI-SAVA 1-0

RETI: 39′ pt Tavey

GALLIPOLI: De Santis, Monteduro (44′ st De Leo), Buongarzoni, Citto, Esposito, Mangione, Sindaco, Ondo, Potenza (32′ st Rincon), Manisi, Tayey (35′ st Medina). A disp.: Polo, Carrino, Greco, Freddo, Porcino, Semola. All.: Manca.

ASD SAVA: Stola, Monopoli, De Gregorio, Amaddio, Aquaro, D’Arcante, Zaccaria (44′ st Riezzo), De Luca, Beltrame (32′ st Morelli), Mignogna, Birtolo. A disp.: Pizzi, Scatigna, D’Ambrosio, Girardi, Carrozzo, Giammaruco, Panariti. All.: Marangio.

ARBITRO: Orlandi di Siracusa, coadiuvato da Lovecchio di Brindisi e Scorrano di Lecce.

—

DEGHI-UGENTO 4-3

RETI: 28’ pt Libertini (D), 10’ st e 23’ st Pinto (D), 41’ st Maiolo (U), 47’ st Cappilli (D), 49’ st Martinez (U), 50’ st Signore (U)

DEGHI: Cervellera, Cassano (48’ st Piscopiello), Pinto, Cappilli, Carrozzo, Vergori (17’ st Gubello), D’Amblè (43’ st Calabrese), Romano (30’ st Molfetta), Procida, Gigante, Libertini (36’ st Castrovilli). A disposizione: Isceri, Gerardi, Voli, De Luca. All. Salvadore.

ASD UGENTO: Russo, Miccoli, Diarra (23’ st Tardini), Sansò (11’ st Garcia), Signore, Martinez, Maiolo, Soria, Di Palma, Regner, Lopez. A disposizione: Bibba, Tecci, Solidoro G., Corciulo, Musio, Chirivì C., Chirivì S.. All. Oliva.

ARBITRO: Falleni Leonardo di Livorno.

NOTE: ammoniti Romano, Gigante, Cappilli (D), Regner, Di Palma, Lopez (U).

(riposo Martina e Otranto)

(foto: duello Sindaco-D’Arcante in Gallipoli-Sava, ph. Coribello-SalentoSport)