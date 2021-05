MAGLIE-MATINO – Giambuzzi, una doppietta che vale i playoff

Successo pesantissimo della Virtus Matino a Leverano, campo casalingo, per l’occasione, della Toma Maglie. La formazione biancazzurra strappa, in pienissimo recupero, la vittoria e mette in ghiaccio la qualificazione playoff, giacché è ormai irraggiungibile dalla quinta in classifica (proprio la Toma).

Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo avaro di emozioni. Passa in vantaggio la squadra di Luperto con un gol di Manganaro, che sfrutta una corta respinta della difesa ospite per battere l’incolpevole Musco. Il Matino sembra accusare il colpo ma la Toma non riesce a infierire, e, allora, la squadra di Branà trova il pari. Fallo in area giallorossa su Alemanni ed è rigore. Dal dischetto, trasforma Giambuzzi che fa 1-1. La rete del pari fomenta i biancazzurri che sfiorano subito il gol dell’1-2 con Alemanni. Sull’altro fronte, il Maglie non riesce a farsi pericoloso, se non con una conclusione dalla media distanza. Nel recupero del recupero, poi, il Matino mette la freccia: rimessa laterale di Vaughn in area, Guinazu respinge ma non libera e Giambuzzi non si fa pregare per depositare in porta l’1-2.

Domenica prossima il Maglie si giocherà le residue chance di playoff in casa del Sava, ma i giallorossi non sono padroni del proprio destino, dovendo sperare anche nei favorevoli risultati altrui. Il Matino, invece, riposerà in vista dei playoff.

—

IL TABELLINO

Leverano, stadio Comunale

domenica 30 maggio 2021, ore 16.30

Eccellenza Puglia/B 2020/21 – giornata 12

TOMA MAGLIE-VIRTUS MATINO 1-2

RETI: 16′ st Manganaro (TM), 20′ st rig. e 50′ st Giambuzzi (VM)

TOMA MAGLIE: Esposito, Manca, Rizzo (28′ st Tamborrino), Guinazu, Pasca (39′ st Alessandrì), Grezzana, Negro, Manganaro, Ciriolo (14′ st Mosca), Castrì, Moretti. A disp. Rizzo, Vanzanelli, Pasculli, Musio, Magagnino, Vantaggiato. All. Luperto.

VIRTUS MATINO: Musco, Giambuzzi, Marulli (37′ st Cavalieri), Marin, Stele, Salto, Vaughn, Facundo (33′ st Salguero), Margagliotti N., Ruibal (37′ st Tundo), Alemanni. A disp. Guida, Flordelmundo, Margagliotti C., Conte, De Santis, Fai. All. Branà.

ARBITRO: Valentini di Brindisi.

NOTE: espulso Musco (VM) per comportamento non regolamentare a fine gara.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: E. Giambuzzi, archivio – ©Coribello-SalentoSport)