GALLIPOLI-SAVA – Tavey-gol e il Gallo spera ancora

Basta una punizione magistrale di Nathan Tayey allo scadere della prima frazione, per regalare al Gallipoli un pesante successo nello scontro playoff contro il Sava. I giallorossi, forti del vantaggio nello scontro diretto proprio sulla formazione tarantina, dovranno ora tentare di vincere l’ultima giornata in casa del Grottaglie, sperando poi in un passo falso di Ugento e Maglie, per provare a centrare il quarto posto.

Pronti, via e dopo una fase di studio è il Gallipoli a farsi vedere dalle parti dell’esordiente Stola. Minuto 13, bello spunto di Tayey sul binario destro, scarico dietro per l’accorrente Sindaco, piattone a botta sicura, ma risposta prodigiosa del giovane portiere tarantino. Pochi minuti più tardi è Mangione che spara alto da pochi passi. Il Gallipoli sembra averne di più, e al 39′ i giallorossi mettono la freccia, con uno splendido calcio di punizione battuto dal francese Tayey che non lascia scampo all’estremo difensore ospite. Primo gol in maglia giallorossa per il laterale ex Racale e Maglie.

Nella seconda frazione il match si innervosisce, con il giudice di gara che è costretto ad estrarre due cartellini rossi nel giro di pochi minuti. Prima viene comminata una doppia ammonizione ad Aquaro, mentre pochi minuti più tardi viene allontanato dal campo il centrocampista giallorosso Ondo, per un intervento ritenuto troppo pericoloso. Il Sava prova a reagire e cercare la via del pari. Al 14′, Mignogna calcia una splendida punizione, che si stampa però sulla traversa a De Santis battuto; mentre poco dopo è Beltrame che da pochi passi si vede respingere in angolo una velenosa conclusione. Malgrado il forcing ospite, il Gallipoli continua a rendersi pericoloso, sfiorando il raddoppio con Rincon prima e Manisi poi, ma in entrambe le circostanze il portiere ospite è super. Al minuto 39 ci prova Birtolo, ma la sua conclusione termina alta. In pieno recupero, c’è tempo per la terza espulsione di giornata, con Mignogna che rimedia il secondo giallo e va in anticipo sotto la doccia.

Dopo 5 minuti di recupero il signor Orlandi di Siracusa manda tutti sotto la doccia, consegnando al Gallipoli un importante successo, che mantiene vive le speranze playoff. Domenica, per l’ultimo turno: Grottaglie-Gallipoli, Sava-Maglie.

IL TABELLINO

Gallipoli, Stadio Antonio Bianco

domenica 30 maggio 2021 ore 16.30

Eccellenza/B Puglia 2020/21 – giornata 12

GALLIPOLI-SAVA 1-0

RETI: 39′ pt Tavey

GALLIPOLI: De Santis, Monteduro (44′ st De Leo), Buongarzoni, Citto, Esposito, Mangione, Sindaco, Ondo, Potenza (32′ st Rincon), Manisi, Tayey (35′ st Medina). A disp.: Polo, Carrino, Greco, Freddo, Porcino, Semola. All.: Manca.

ASD SAVA: Stola, Monopoli, De Gregorio, Amaddio, Aquaro, D’Arcante, Zaccaria (44′ st Riezzo), De Luca, Beltrame (32′ st Morelli), Mignogna, Birtolo. A disp.: Pizzi, Scatigna, D’Ambrosio, Girardi, Carrozzo, Giammaruco, Panariti. All.: Marangio.

ARBITRO: Orlandi di Siracusa, coadiuvato da Lovecchio di Brindisi e Scorrano di Lecce

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Buongarzoni, Manisi, Mangione (G); espulsi: Aquaro (S), Ondo (G), Mignogna (S).

(foto: l’abbraccio dei compagni a Tavey – ©Coribello-SalentoSport)