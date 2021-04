ECCELLENZA/B – Quinta giornata ricca di sorprese: tutti i tabellini

È ripartito, non senza sorprese, il torneo di Eccellenza pugliese. Dopo la quinta giornata, nel girone B ci sono quattro squadre al vertice. La capolista virutale è la De Cagna Otranto che rifila quattro reti al Massafra e vola a 10 punti con una gara in meno. L’impresa di giornata, però, è dell’Ugento che soffre, rischia di capitolare ma poi fa il colpaccio al “Tursi” contro il Martina, una delle candidate più quotate alla promozione in D. Poco più di un allenamento, invece, per il Matino contro un irriconoscibile e demotivato Grottaglie. In rimonta s’impone il Gallipoli (nella foto, l’esultanza di Manisi – ©SalentoSport/Coribello) sul Racale: vano il vantaggio di Pirretti, poi espulso. Pari con gol a Racale tra il Maglie e la Deghi. Di misura, il Sava s’impone nel derby col Castellaneta. Turno di riposo per il Ginosa.

I tabellini della quinta giornata:

TOMA MAGLIE-DEGHI 1-1

RETI: 10′ st Procida rig. (D), 26′ st Pasca (M)

TOMA MAGLIE: Esposito, Piccinno, Marcuccio, Guinazu, Pasca, Moretti, Negro (43′ st Magagnino), Garcia, Mosca (38′ st Vantaggiato), Castrì, Manca (19′ st Cannoletta). All. Luperto.

DEGHI: Cervellera, Molfetta, Carrozzo, Vergori, Procida (43′ st Piscopiello), Capristo, Gubello (29′ st Castrovilli), Romano, Gigante, Pinto, Rizzo (19′ st De Luca). All. Salvadore.

ARBITRO: Raimondo di Taranto.

—

S. MASSAFRA-DC OTRANTO 1-4

RETI: 41′ pt Cascio (M), 45′ pt Ranieri rig. (O), 29′ st Tourè (O), 49′ st e 50′ st rig. Meneses (O)

S. MASSAFRA: Gallitelli, Stranieri (44′ st Dragone), Cantalice, Panzarea (8′ st Faliero), Macaluso, Donvito, Camara, Tisci (22′ st Amodio), Ranieri (27′ st Gatto), Pinto N. (36′ st Romanelli), Vecchio. All. D’Alena.

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi, Mancarella, Mariano (28′ st Piccinno), Capone, Nacci, Falco (15′ st marzo), Cascio, Meneses, Calò (37′ st Franco), Tourè (47′ st Cisternino. All. Manco.

ARBITRO: Moretti di Cesena.

NOTE: espulso al 5′ st Vecchio (M) per gioco violento.

—

SAVA-CASTELLANETA 1-0

RETI: 34′ pt De Luca

SAVA: Maraglino, D’Ambrosio, Carrozzo (16′ st De Gregorio), D’Arcante, Amaddio, Anglani, Monopoli (22′ st Mignogna), De Luca, Beltrame, Birtolo (9′ st Riezzo), Morelli (19′ st Girardi). All. Marangio.

CASTELLANETA: Coletta, Pentimone, Russo, De Carlo, Buttiglione, De Vincenzo (28′ st Schrizzi), Gramegna (34′ st Manzoli), Amatulli, Dobrozi, Monaco (33′ st Calia), D’Onofrio (39′ st Dettoli). All. Venezia.

ARBITRO: Lacerenza di Barletta.

—

GALLIPOLI-ATL. RACALE 3-1

RETI: 15′ pt Pirretti (R), 27′ pt Sindaco (G), 10′ st Manisi (G), 31′ st Monteduro (G)

GALLIPOLI: Polo, De Leo (20′ st Greco), Mangione, Buongarzoni, Monteduro, Esposito, Sindaco (44′ st Freddo), Porcino (32′ st Citto), Manisi (44′ st Santomasi), Rincon (38′ st Carrino), Potenza. All. Toma.

RACALE: Passaseo, Macchia, Casalino, Greco, Romano, Pirretti, Buongiorno (44′ st Panico), Carrozza (9′ st Parlati), Ruberto (31′ st Torsello), Barone (9′ st Mummolo), D’Errico (7′ st Iurato). All. Sportillo.

ARBITRO: Aratri di Bari.

NOTE: ammoniti Manisi, Rincon (G), Ruberto, Greco (R); espulso al 13′ st Pirretti (R) per doppia ammonizione.

—

MARTINA-UGENTO 1-2

RETI: 14’ pt Regner (U), 29’ pt Ancora rig. (M), 26′ st Sansò (U)

MARTINA: Cocozza, Cappellari (18’ st Perrini), Patronelli, Piperis (28’ st Delgado), Barrera (41’ st Camporeale), Fruci, Ardino (18’ st Tusiano), Mangialardi, Pignataro, Marino, Ancora. A disposizione: Caroli, Giglio, Labellarte, Serio, Soldano. All. Pizzulli.

UGENTO: Russo, Solidoro U., Fabiani (40’ st Corciulo), Sansò, Martinez, Signore, Maiolo, Soria, Di Palma, Regner, Lopez (43’ st Garcia Miranda). A disposizione: Bibba, Marasco, Diarra,Miccoli, Solidoro G., Tardini, Pino. All. Oliva.

ARBITRO: Salomone di Bari.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Patronelli (M), Maiolo, Solidoro U., Delgado (U); espulsi: al 28′ st Di Palma (U). Recupero: 1′ pt, 4′ st. Al 23′ st Russo (U) respinge un rigore di Ancora (M).

—

VIRTUS MATINO-AEL GROTTAGLIE 6-0

RETI: 14′ pt Giambuzzi, 36′ pt Tundo, 42′ pt Ruibal, 3′ st Facundo, 16′ st Salguero, 33′ st Flordelmundo

VIRTUS MATINO: Musco, Poleti (1’ st Vaughn), Tundo (25’ st Margagliotti C.), Marin (20’ st Flordelmundo), Stele, Salto, Giambuzzi, Facundo, Conte, Ruibal (16’ st Alemanni), Margagliotti N. (10’ st Salguero). A disp. Leopizzi, Ripanto, Cavalieri, Marulli. All. Branà.

AEL GROTTAGLIE: Crusat, Pisano, Venneri, Bringas, Fumarola (26’ st Galeone), Miale (26’ st Lecce), Doukourè (20’ st Appeso), D’Amicis, Formuso (17’ st Venza), Lombardi (20’ st Stella), Notaristefano. A disp. Bacca, Sangermano, Napolitano, Caporusso. All. Pizzonia.

ARBITRO: Crispino di Frattamaggiore.

NOTE: ammoniti Poleti, Marin (M), Doukourè, D’Amicis, Formuso, Lombardi (G); espulso Stele (M) al 41’ st per gioco violento. Gara giocata a porte chiuse.