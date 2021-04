BASKET B/m – Impresa Nardò: risorge da un -21, poi accende i motori e travolge Salerno. Nona vittoria in serie

Impresa Frata Nardò: risorge dal –21 subito dal Salerno nel primo quarto, poi accende i motori e travolge gli avversari, portando a casa il nono successo consecutivo. Una vittoria maturata con sudore e determinazione, che si traduce in due punti fondamentali nella rincorsa alle prime quattro posizioni in classifica.

1° QUARTO – Tortù apre la gara da tre punti, Coviello sblocca i suoi dalla lunetta. Mennella, Maggio e Gallo realizzano un parziale che vale la doppia cifra di vantaggio ospite, obbligando coach Battistini al timeout. Petrucci interrompe il parziale ma Salerno è caldissima a mette a referto altre due triple. Il Toro fatica a convertire, i campani allungano con i colpi di Tortu: 9-29 al termine del primo quarto.

2° QUARTO – Fontana prova a dare la scossa ai suoi ma Salerno continua a realizzare. A metà quarto, tripla di Fontana e sospensione per coach Parrillo. Ancora il numero 41 a siglare un and-one, ma gli ospiti continuano a trovare la via del canestro con troppa facilità. Finale di quarto infuocato, Coviello, Dip, poi ancora Coviello: parziale granata e svantaggio dimezzato, 37-47 al termine del primo tempo.

3° QUARTO – Canestri da ambedue le parti in avvio di secondo tempo, con Nardò torna per due volte in singola cifra di svantaggio. Ci pensa Rossi, per Salerno, a realizzare cinque punti di fila che obbligano coach Battistini al timeout. Tripla di Burini in uscita dalla sospensione, Salerno allunga nuovamente, ma i granata, con Coviello e Fontana, realizzano un 7-0 di parziale: 59-67 al termine del terzo quarto.

4° QUARTO – Tap-in di Bjelic, bomba di Petrucci, -3 granata. La tripla di Enihe pareggia i conti ma è ancora una volta Rezzano a ricambiare il favore dall’arco. Fontana da due, poi due bombe di Petrucci e il Toro completa l’operazione rimonta. Burini appoggia al vetro il +6 ad un minuto dal termine, Gallo accorcia a -4. Petrucci chiude la gara, il Toro completa l’impresa recuperando 21 lunghezze di svantaggio: 84-79 sulla sirena finale.

Prossimo incontro: il 17 aprile alle 18 al PalaLuiss contro LUISS Roma per la quinta giornata della seconda fase del girone D di Serie B.

IL TABELLINO

FRATA NARDÒ 84

VIRTUS ARECHI SALERNO 79

(9-29, 28-18, 22-20, 25-12)

NARDÒ: Dip 6, Coviello 19, Stella, Petrucci 22, Burini 7, Bartolozzi 2, Fontana 19, Enihe 4, Cepic ne, Jankovic ne, Bjelic 5, Tyrtyshnik ne. Coach: Battistini.

TL 15/20; R 32 (6+26); A 16.

SALERNO: Rossi 11, Rezzano 8, Maggio 8, Beatrice 1, De Fabritiis ne, Mennella 7, Valentini 9, Gallo 16, Tortù 19, peluso ne, Venga ne, Longo ne. Coach: Parrillo.

TL 13/18; R 35 (7+28); A 10.

SERIE B GIRONE D

RISULTATI (fase 2, giornata 4): Bisceglie-Sant’Antimo 65-79, Nardò-Salerno 84-79, Ruvo-Luiss Roma 68-72, Monopoli-Avellino 72-92, Reggio Calabria-Formia 75-60, Catanzaro-Cassino 81-90, Taranto-Pozzuoli 66-55, Molfetta-Rieti 63-69.

CLASSIFICA: Taranto e Rieti 32 – Nardò 28 – Ruvo 22 – Salerno 20 – Sant’Antimo, Bisceglie e Cassino 18 – Luiss Roma e Molfetta 16 – Formia 14 – Reggio Calabria e Pozzuoli 10 – Catanzaro e Avellino 8 – Monopoli 6.

PROSSIMO TURNO (17-18.04): Cassino-Reggio Calabria, Luiss Roma-Nardò, Pozzuoli-Catanzaro, Rieti-Monopoli, Formnia-Molfetta, Salerno-Taranto, Sant’Antimo-Ruvo, Avellino-Bisceglie.

(foto: N. Petrucci in azione – ©A. Cecere)