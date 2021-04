SERIE D/H – Il Taranto non gioca, ma vince: i tabellini della 25ª giornata

Pur non giocando, vince il Taranto. Il pareggio tra Casarano e Fidelis Andria e la sconfitta del Lavello nel derby col Picerno sono delle ottime notizie per la capolista, ferma ai box, insieme a Real Aversa, Nardò e Gravina, causa rinvii. Ora gli ionici vantano sette punti di vantaggio sulla più vicina inseguitrice – il Casarano, che ha una gara in meno – otto su Lavello, Picerno e Andria.

Rocambolesca vittoria del Bitonto in casa con il Cerignola; facile, invece, quella del Molfetta a Pozzuoli; idem quella del Fasano (nella foto ©Dibiase, i festeggiamenti) che travolge un Portici ormai allo sbando e si mette in posizione più tranquilla. Buon punto per il Brindisi al cospetto di una squadra ostica come l’Altamura (potenziale seconda in classifica con quattro gare da recuperare).

Dopodomani si ritorna subito in campo.

Questi, intanto, i tabellini della 25esima giornata:

AZ PICERNO-LAVELLO 3-1

RETI: 42′ pt El Ouazni (L), 48′ pt Kosovan (P), 26′ st Kone (P), 41′ st Albadoro (P)

AZ PICERNO (4-3-2-1): Giuliani – Stasi, Dametto, Allegretto, Guerra – Kosovan, Dettori, D’Angelo (36′ st Iadaresta) – Origlia (28′ pt Konè), Esposito (47′ st Pitarresi) – Albadoro. All. Palo.

LAVELLO (4-3-3): Carretta – Vitofrancesco (28′ st Barbara), Garcia, Brunetti, Corna (33′ st Dell’Orfanello) – Tuttisanti, Herrera, Longo (43′ st Marotta) – Burzio, El Ouazni, Militano (28′ st Liurni). All. Zeman.

ARBITRO: Ceriello di Chiari.

—

BITONTO-A. CERIGNOLA 3-2

RETI: 15′ pt Palazzo (B), 21′ pt Nocerino (B), 45′ pt Russo (C), 21′ st Malcore rig. (C), 25′ st Lattanzio (B)

BITONTO (3-5-2): Zinfollino – Nocerino, Petta, Colella D. – Colella S., Mariani (12′ st Piarulli), Biason, Montinaro, Tarantino (12′ st Di Modugno) – Palazzo (31′ st Taurino), Lattanzio. All. Loseto.

A. CERIGNOLA (3-5-2): Chironi – Silletti, Manzo, Amoabeng – Ciafardini, De Cristofaro, Amabile (29′ pt Godano Otranto), Esposito, Russo (38′ st Verde) – Malcore, Achik. All. Pazienza.

ARBITRO: Bouabid di Prato.

NOTE: espulso Biason (B) al 31′ st per somma di ammonizioni.

—

BRINDISI-T. ALTAMURA 0-0

BRINDISI (4-2-3-1): Pizzolato – Nives, Panebianco, Suhs, Boccadamo (30′ pt Rotulo) – Iaia (45′ st Sicignano), Botta – Forbes, Palumbo, Calemme – Ballestracci (18′ st Evacuo). All. Musa.

T. ALTAMURA (3-5-2): Donini – Pantano, Kanoutè (15′ st Fedel), Lanzolla – Lucchese (10′ st Logoluso), Baradji, Guadalupi (21′ st Abouabacar), Lorenzo (17′ st Ansani), Casiello – Spano (40′ st Gambuzza), Bozzi A.. All. Monticciolo.

ARBITRO: Di Loreto di Terni.

NOTE: Espulso Bozzi A. (TA) al 37′ st Per somma di ammonizioni.

—

CASARANO-F. ANDRIA 0-0

CASARANO (4-3-2-1): Pitarresi – Pagliai, Figliomeni, Syku, Quacquarelli – Atteo, Feola (18′ st Giacomarro), Bruno (38′ st Argento) – Favetta (5′ st Santoro), Mincica (32′ st Sansone), Negro (5′ st Rodriguez). All. Orlandi.

F. ANDRIA (3-4-2-1): Petranca – Benvenga, Venturini, Dipinto – Pelliccia (22′ st Avantaggiato), Manzo (18′ st Monaco), Paparusso, Carullo – Prinari (41′ st Acosta), Cerone (38′ st Bolognese) – Figliolia (10′ st Scaringella). All. Panarelli.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo.

—

FASANO-PORTICI 3-0

RETI: 10′ pt Bernardini, 29′ st e 50′ st Dambros

FASANO (3-4-1-2): Suma – Lopez P., Urquiza, De Miranda – Dorval, Meduri, Amoruso (38′ st Gille), Bernardini (43′ st Nellar) – Melillo (34′ st urruty) – Gentile (25′ st Dellino), Lopez (25′ st Dambros). All. Costantini.

PORTICI (4-4-2): Cappa – Vitiello, Arpino, Bisceglia, Donnarumma (37′ st Del Gaudio) – Nappo, Nacci (9′ st Meola), Guadagni (19′ st Scala), Grieco (19′ st Onda) – Prisco, Elefante (38′ st Conte). All. Mattiacci.

ARBITRO: Kovacevic di Arcoriva.

—

PUTEOLANA-MOLFETTA 0-3

RETI: 28′ pt Lacarra, 5′ st Strambelli, 23′ st Di Bari

PUTEOLANA (4-3-3): Romano – Ruggiero, Massa, Catinali, Granata – Riccio (19′ st Gentile), Ragosta (4′ st Guarracino), Lauria (12′ st Bellante) – Festa (33′ st Romeo), Cigliano, Celiento. All. Ciaramella.

MOLFETTA (4-2-3-1): Rollo – Forte, Diallo, Cianciaruso, Di Bari – Fucci, Varriale (49′ st Frappampina) – Rafetraniaina (4′ st Conteh), Lacarra (38′ st Triggiani), Strambelli (29′ st Ventura) – Lavopa (42′ st Arlison). All. Bartoli.

ARBITRO: Eremitaggio di Ancona.

—

SORRENTO-FRANCAVILLA 2-2

RETI: 8′ pt Liccardi (S), 16′ pt Semeraro (F), 37′ pt Gargiulo Alf. (S), 22′ st Leonetti rig. (F)

SORRENTO (4-3-3): Scarano – Basile, Cacace, Masullo, La Monica – Mezavilla, Camara, Gargiulo Alf. (1′ st Sandomenico), Liccardi, Procida (25′ st Cassata). All. La Scala.

FRANCAVILLA (3-5-2): Cefariello – Pagano, Cabrera, Nicolao – Semeraro, Tarantino (33′ st Caponero), Galdean, Petruccelli, Notaristefano (42′ st Dopoudj) – Aleksic (33′ st Pisaniello), Leonetti (45′ st De Marco). All. Lazic.

ARBITRO: Di Mario di Ciampino.

(Gravina-Nardò e Real Aversa-Taranto rinviate a data da destinarsi)