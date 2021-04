CASARANO – Polveri bagnate, con la Fidelis Andria finisce a reti inviolate

Pareggio a reti bianche al Capozza. Casarano e Andria si dividono la posta in palio, con un risultato che non accontenta nessuno.

Le squadre si affrontano a viso aperto, con ritmi alti e rapidi capovolgimenti di fronte. Le prime due occasioni sono di marca rossoazzurra. Al 1’ bellissima conclusione dalla distanza di Negro che chiama il portiere ospite a rifugiarsi in angolo. Al 5’ Mincica tenta la soluzione al volo, servito in area di Negro. La palla si spegne direttamente sul fondo. L’Andria non ci sta e prova a pungere. Al 9’ Pelliccia dalla destra mette dentro, per un soffio non ci arriva Cerone. All’11 sugli sviluppi di un calcio d’angolo, grande botta di Ventiurini dal limite, ma Pitarresi respinge nonostante avesse la visuale parzialmente coperta dai difensori. Al 15’ nuova conclusione dalla distanza per i padroni di casa. Questa volta è Atteo a provarci, ma ancora una volta la sfera termina sul fondo. Al 19’ calcio di punizione per l’Andria da buona posizione. Si incarica di calciare Cerone che tenta la conclusione a giro. Pitarresi neutralizza senza alcun problema. Alla mezz’ora è di nuovo Mincica a provarci dalla distanza, questa volta dalla destra, con una conclusione potentissima che però non inquadra lo specchio della porta. Un minuto dopo giunge la reazione dell’Andria con Prinari che di testa sfiora la traversa. Subito dopo è Figliolia a tentare la deviazione di testa, ma Pitarresi sventa. Al 37’ conclusione fuori misura di Cerone da ottima posizione. La prima frazione di gara si chiude senza ulteriori occasioni da gol.

La ripresa è avara di emozioni. Il gioco, molto frammentato, si concentra soprattutto a centrocampo, senza però riuscire ad essere incisivo. I secondi 45 minuti di gioco scivolano via senza regalare sussulti. Il gioco latita, nonostante le forze fresche gettate in mischia, in virtù delle cinque sostituzioni per parte registrate nel corso della ripresa. Il Casarano perde due punti importantissimi nella lotta al vertice e mercoledì è atteso in terra lucana per la gara contro il Francavilla in Sinni.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 11 aprile 2021, ore 15

Serie D girone H 2020/21 – giornata n. 25

CASARANO-F. ANDRIA 0-0

CASARANO (4-3-2-1): Pitarresi, Pagliai, Quacquarelli, Atteo, Figliomeni, Syku, Feola (63’ Giacomarro), Bruno (83’ Argento), Favetta (50’ Santoro), Mincica (77’ Sansone), Negro (50’ Rodriguez). A disp.: Guido, Galfano, Lobjanidze, Longhi. All.: Orlandi.

ANDRIA (4-3-3): Petranca, Venturini, Carullo, Manzo (63’ Monaco), Benvenga, Paparusso, Prinari (86’ Acosta), Dipinto, Figliolia (55’ Scarangella), Cerone (83’ Bolgonese), Pelliccia (67’ Avantaggiato). A disp.: Stasi, Lacassia, Di Schiena, Mariano. All.: Panarelli.

ARBITRO: Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. ASSISTENTI: Marco Giudice di Frosinone e Andrea Chechi di Roma.

NOTE: Cielo parzialmente nuvoloso. Temperatura: 16 gradi. Ammoniti: 22’ Manzo (F.A.), 27’ Feola (C), 90+2’ Pagliai (C). Espulsi: nessuno. Recupero: 1’ pt, 5’ st.

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: ©SalentoSport)