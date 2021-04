MARTINA-UGENTO – Mille emozioni al “Tursi”, ma i tre punti sono giallorossi

Gara dalle mille emozioni quella del “Tursi” tra Martina e Ugento. Alla fine la spuntano i giallorossi per 2-1, ma il Martina ha tanto da recriminare.

Organizzazione tattica, qualità nelle giocate, ma anche voglia di sacrificarsi e gran cuore: queste le peculiarità messe in campo da Stefano Signore e compagni al cospetto di una corazzata che punta al salto di categoria.

Partenza importante quella della formazione martinese che colleziona una serie di calci d’angolo e si rende pericolosa con Pignataro e Ardino, velenosa la conclusione a giro di quest’ultimo con palla che sfila non distante dal «sette». Col passare dei minuti l’Ugento trova campo e coraggio e passa in vantaggio poco prima del quarto d’ora iniziale di gioco. Azione corale sulla sinistra, Regner prende d’infilata la retroguardia avversaria e dal cuore dell’area di rigore lascia partire un diagonale di sinistro che non lascia scampo a Cocozza. Il Martina reagisce con rabbia, l’Ugento soffre ma controlla le sfuriate biancazzurre. Al 29’, però, il direttore di gara punisce con un penalty a favore dei locali il contatto tra Solidoro e un attaccante. Russo intuisce la conclusione dal dischetto di Ancora ma non riesce a evitare il pari.

Ottimo l’approccio dei giallorossi nella ripresa. Andrea Maiolo e i colleghi di reparto dettano i ritmi a centrocampo, il Martina fatica a costruire azioni pericolose. Sul fronte opposto, l’Ugento sfonda a più riprese a destra ma non concretizzano. Brividi in casa ugentina al 23’. Tusiano lavora un pallone sulla destra e mette a centro area, Pignataro è toccato alle spalle e va giù. È ancora calcio di rigore. Ma in questa seconda occasione Emanuele Russo è straordinario, si distende alla sua destra e respinge il tiro del solito Ancora. L’episodio che regala i tre punti all’undici del presidente Dario Reho arriva al 23’. Giuseppe Sansò inventa una traiettoria mortifera su un calcio di punizione dai 25 metri e sigla il vantaggio decisivo. Alla ripresa del gioco, l’Ugento rimane in dieci per l’espulsione di Di Palma. Mister Oliva ridisegna il piano tattico del match ma la retroguardia non corre evidenti pericoli.

Passano anche i quattro minuti di recupero, al triplice fischio finale la festa è tutta giallorossa.

Domenica prossima, grandi scontri al vertice: Ugento-Matino, Otranto-Martina.

—

IL TABELLINO

Martina, stadio “Tursi”

domenica 11 aprile 2021, ore 16

Eccellenza/B Puglia 2020/21 – giornata 5

MARTINA-UGENTO 1-2

RETI: 14’ pt Regner (U), 29’ pt Ancora rig. (M), 26′ st Sansò (U)

MARTINA: Cocozza, Cappellari (18’ st Perrini), Patronelli, Piperis (28’ st Delgado), Barrera (41’ st Camporeale), Fruci, Ardino (18’ st Tusiano), Mangialardi, Pignataro, Marino, Ancora. A disposizione: Caroli, Giglio, Labellarte, Serio, Soldano. All. Pizzulli.

UGENTO: Russo, Solidoro U., Fabiani (40’ st Corciulo), Sansò, Martinez, Signore, Maiolo, Soria, Di Palma, Regner, Lopez (43’ st Garcia Miranda). A disposizione: Bibba, Marasco, Diarra,Miccoli, Solidoro G., Tardini, Pino. All. Oliva.

ARBITRO: Salomone di Bari.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Patronelli (M), Maiolo, Solidoro U., Delgado (U); espulsi: al 28′ st Di Palma (U). Recupero: 1′ pt, 4′ st. Al 23′ st Russo (U) respinge un rigore di Ancora (M).

(fonte: US Ugento)

QUI RISULTATI E CLASSIFICA