GALLIPOLI-ATL. RACALE – Pirretti illude gli ospiti, poi i giallorossi calano il tris

Dopo un lungo stop dovuto all’emergenza sanitaria, il campionato d’Eccellenza pugliese, girone B, offre subito un appassionate derby tra Gallipoli e Racale. La spuntano i giallorossi di Antonio Toma che s’impongono con un perentorio 3-1, che rilancia le ambizioni dei galletti. La lunga sosta si è fatta notare sino ad un certo punto, perché le due squadre si sono affrontate con il piglio giusto, solo a tratti hanno denotato imprecisione e scarsa reattività. Al termine dei 90 minuti, la maggiore qualità dei padroni di casa è comunque venuta fuori nonostante il momentaneo svantaggio.

L’avvio è di marca ospite, con il Racale che dimostra maggiore intensità, trovando il vantaggio al quarto d’ora di gioco con l’ex Pirretti, che, direttamente su punizione, complice anche una deviazione della barriera avversaria, spiazza Polo siglando il momentaneo 0-1.

Lo schiaffo subito scuote il Gallipoli, che, grazie alle geometrie di Esposito e la vivacità di Manisi, trova maggiore concretezza al minuto 27 quando Sindaco, complice una corta respinta di Greco, con una precisa conclusione acciuffa il pareggio, battendo Passaseo, incolpevole nella circostanza. A chiusura della prima frazione di gioco, il pareggio è la fotografia esatta di quanto visto in campo.

Nella ripresa i padroni di casa spingono con maggiore intensità e al 10’ Manisi è implacabile quanto geniale a battere Passaseo per la seconda volta con un chirurgico diagonale di sinistro. La situazione per la truppa Sportillo si complica pochi minuti più tardi, quando Pirretti lascia i suoi in inferiorità numerica rimediando la seconda ammonizione. Ma non è ancora finita, perché la ciliegina sulla torta la mette Monteduro che segna il terzo gol trasformando magistralmente un calcio di punizione firmando il definitivo 3-1. Da lì in poi il Gallipoli controlla agevolmente il match anche perché il Racale non riesce più a pungere.

Domenica prossima per il Gallipoli ci sarà la trasferta di Castellaneta, mentre il Racale ospiterà il Maglie di Claudio Luperto.

IL TABELLINO

Gallipoli, stadio “Antonio Bianco”

domenica 11 aprile 2021, ore 16

Eccellenza/B 2020/21 – giornata 5

GALLIPOLI-ATL. RACALE 3-1

RETI: 15′ pt Pirretti (R), 27′ pt Sindaco (G), 10′ st Manisi (G), 31′ st Monteduro (G)

GALLIPOLI: Polo, De Leo (Greco), Monteduro , Buongarzoni, Mangione, Sindaco (Freddo), Porcino (Citto), Esposito, Potenza, Manisi (Santomasi), Rincon (Carrino). All. Toma.

RACALE: Passaseo, Romano, Greco, Carrozza (Iurato), Casalino, Bongiorno (Panico), Ruberto (Torsello), Barone (Parlati), D’Errico (Mummolo), Pirretti, Macchia. All. Sportillo.

ARBITRO: Aratri di Bari.

NOTE: ammoniti Manisi, Rincon (G), Ruberto, Greco (R); espulso al 20′ st Pirretti (R) per doppia ammonizione.

(foto: i marcatori del Gallipoli: Manisi, Sindaco e Monteduro, ©SalentoSport/Coribello)