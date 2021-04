MATINO-GROTTAGLIE – Passeggiano i biancazzurri, al “Via del Mare” c’è il festival del gol

Tutto sin troppo facile per la Virtus Matino che travolge il Grottaglie nel match d’apertura della ripartenza dell’Eccellenza pugliese girone B. La resistenza degli ospiti dura circa un quarto d’ora, poi si scatena la truppa di Branà che trova il gol del vantaggio con Giambuzzi e mette in banca il risultato col raddoppio di Tundo. C’è gloria anche per uno degli ultimi arrivati, l’argentino Ruibal, che arrotonda in eccesso il vantaggio biancazzurro prima del riposo.

Nella ripresa, è solo accademia. Il Matino continua a giocare, trovando poca resistenza da parte dei suoi avversari, e allunga a quattro, col gol di Facundo in avvio di tempo; poi quintuplica con l’ex Racale Salguero e, infine, infila la sesta marcia con un tap in di Flordelmundo. Da segnalare i tanti ex, da una parte e dall’altra, tra cui Amara Doukourè che, già capocannoniere in Promozione, col Matino, nella scorsa stagione, e ora punto di forza dell’attacco grottagliese.

Il Matino balza in vetta al gruppone che guida il girone B insieme a Otranto (che ha una gara in meno), Martina e Ugento (prossimo avversario). Il Grottaglie, invece, rimane fermo a 5 punti. Domenica ci sarà il derby casalingo col Sava.

IL TABELLINO

Matino, stadio “Via del Mare”

domenica 11 aprile 2021, ore 16

Eccellenza/B 2020/21 – giornata 5

VIRTUS MATINO-AEL GROTTAGLIE 6-0

RETI: 14′ pt Giambuzzi, 36′ pt Tundo, 42′ pt Ruibal, 3′ st Facundo, 16′ st Salguero, 33′ st Flordelmundo

VIRTUS MATINO: Musco, Poleti (1’ st Vaughn), Tundo (25’ st Margagliotti C.), Marin (20’ st Flordelmundo), Stele, Salto, Giambuzzi, Facundo, Conte, Ruibal (16’ st Alemanni), Margagliotti N. (10’ st Salguero). A disp. Leopizzi, Ripanto, Cavalieri, Marulli. All. Branà.

AEL GROTTAGLIE: Crusat, Pisano, Venneri, Bringas, Fumarola (26’ st Galeone), Miale (26’ st Lecce), Doukourè (20’ st Appeso), D’Amicis, Formuso (17’ st Venza), Lombardi (20’ st Stella), Notaristefano. A disp. Bacca, Sangermano, Napolitano, Caporusso. All. Pizzonia.

ARBITRO: Crispino di Frattamaggiore.

NOTE: ammoniti Poleti, Marin (M), Doukourè, D’Amicis, Formuso, Lombardi (G); espulso Stele (M) al 41’ st per gioco violento. Gara giocata a porte chiuse.

