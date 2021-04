SERIE B – Sarà l’Empoli l’arbitro del campionato? Lecce, la vittoria del Venezia è una buona notizia: l’analisi della 33ª

Quando manca solamente Chievo-Pisa per mandare in archivio la 33esima giornata di Serie B (si gioca questa sera), si può, comunque, tracciare un’analisi della lotta promozione che, ormai, per l’accesso diretto in A, mette in palio solamente un posto.

Vincendo col minimo sforzo a Reggio Emilia, l’Empoli ha ormai ipotecato il salto diretto in massima serie, forte dei suoi 62 punti (+5 sul terzo posto) e con due gare da recuperare, la prima delle quali sarà la trasferta di Cremona, in programma domani pomeriggio alle 16. Sarà la squadra di Alessio Dionisi l’arbitro della zona promozione, ma anche della zona rossa. Da qui alla fine, affronterà squadre che sono in lotta o per la Serie A, diretta o meno, o per salvarsi: domani, la Cremonese, forse l’unica squadra ormai tranquilla e con risicate speranze playoff; nel prossimo turno, il Brescia in casa, nono a un punto dall’ottavo posto, ultimo per i playoff; nella 35esima, andrà in trasferta ad Ascoli, che, ad oggi, giocherebbe i playout col Cosenza, che l’Empoli riceverà alla 36esima; infine, le due ciliegine sulla torta: penultimo turno, trasferta a Salerno; ultimo turno, gara casalinga col Lecce. C’è da dire, però, che, quando l’Empoli se la dovrà vedere con le attuali seconda e terza forza del torneo, quasi sicuramente sarà già promosso matematicamente. Cosa da non sottovalutare, soprattutto per via delle motivazioni e della concentrazione, che, come è normale che sia, potrebbe non essere elevatissima.

La “buona” notizia, per il Lecce, è arrivata ieri da Venezia. I lagunari, con un secco 3-0, hanno rimandato a casa, a mani vuote, il Cosenza, e si sono rilanciati al quarto posto, scavalcando il Monza in caduta libera. Ciò significa che, nel prossimo turno, Salernitana-Venezia sarà una gara ancora più aperta e combattuta (le due squadre sono separate da quattro punti a favore dei granata) e, di questo, il Lecce ne potrà giovare, ma solo se riuscirà a superare il Vicenza a domicilio. Ieri i biancorossi hanno rimediato un ‘cappotto’ a Reggio Calabria che, però, è stato indolore, giacché la salvezza matematica, con gli attuali 41 punti, potrebbe essere vicinissima.

Male, come detto, il Monza, che, nelle ultime quattro, ha portato a casa solamente due pareggi. La posizione di Brocchi è stata nuovamente rinsaldata dalle parole di Galliani, forse per calmare le acque in vista delle prossime due sfide, contro Ascoli e Cremonese, che potrebbero essere decisive, nel bene o nel male.

Con il colpaccio del Via del Mare, la Spal è tornata a lottare per un posto importante in classifica. ora è sesta, con 50 punti, e non fa mistero di voler provare la volatona per il secondo posto. Sta al Lecce e alla Salernitana, ora, tagliarla fuori.

Pochi sconvolgimenti in classifica marcatori, guidata sempre da Massimo Coda. Guadagna una posizione (ma sarebbero potute essere anche due, qualora avesse tirato in porta sull’assist di Pettinari) Zan Majer, che sembra avere un conto aperto con le emiliane: l’anno scorso, l’unico gol in campionato fu segnato alla Spal, in casa; quest’anno, lo sloveno ne ha confezionati tre: uno alla Reggiana all’andata; uno alla Reggiana al ritorno; l’ultimo, sabato contro la Spal (nella foto ©SalentoSport/Coribello)

La classifica marcatori aggiornata dopo la 32esima:

21 RETI: Coda M. (Lecce);

15 RETI: Mancuso L. (Empoli);

12 RETI: Forte F. (Venezia);

11 RETI: Meggiorini R. (LR Vicenza), Ayè F. (Brescia), Tutino G. (Salernitana);

10 RETI: Diaw D. (Pordenone), Valoti M. (Spal);

9 RETI: Ciofani D. (Cremonese), Aramu M. (Venezia), Marconi M. (Pisa);

8 RETI: Mancosu M. (Lecce), La Mantia A. (Empoli), Bajic R. (Ascoli);

7 RETI: Novakovich A. (Frosinone), Stepinski M. (Lecce), Gargiulo M. (Cittadella), Paloschi A. (Spal), Mazzocchi S. (Reggiana), Gliozzi E. (Cosenza), Strizzolo L. (Cremonese);

6 RETI: Gytkjaer C. (Monza), Folorunsho M. (Reggina), Proia F. (Cittadella), Vido L. (Pisa), Garritano L. (Chievo), Ciurria P. (Pordenone), Frattesi D. (Monza), Sabiri A. (Ascoli), Musiolik S. (Pordenone);

5 RETI: Gucher R. (Pisa), Boateng K. (Monza), Torregrossa E. (Brescia), Dany Mota (Monza), Djuric M. (Salernitana), Liotti D. (Reggina), Mancosu Mat. (V. Entella), Olivieri M. (Empoli), Ogunseye R. (Cittadella), Rodriguez P. (Lecce), Ndoj E. (Brescia), Ceter Valencia D. (Pescara), Dionisi F. (Ascoli), Dessena D. (Pescara), Jagiello F. (Brescia), Matos R. (Empoli);

4 RETI: 18 calciatori;

TRE RETI: 38 calciatori (Maggio C., Pettinari S., Majer Z.);

DUE RETI: 59 calciatori (Falco F., Henderson L.);

UNA RETE: 105 calciatori (Adjapong C., Dermaku K., Calderoni M., Tachtsidis P., Paganini L., Björkengren J., Meccariello B.)