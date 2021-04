VOLLEY A2/f – Cutrofiano, così non ci siamo: ko anche a Sassuolo per le Pantere

Ancora una sconfitta per Cuore di Mamma Volley Cutrofiano. Anche a Sassuolo, le Pantere salentine si sono dovute piegare alle avversarie che, in poco più di un’ora, hanno incamerato la vittoria piena e tre punti in classifica. Solo nel secondo set la squadra di coach Carratù ha lottato, punto a punto, con le emiliane. Il primo è stato subito ipotecato dalle padrone di casa, avanti già 8-1 al primo break; a nulla è servita la mini rimonta della fase centrale del set, poi chiuso sul 25-17; il secondo, come scritto, è stato più combattuto, prima del taglio del traguardo delle padrone di casa con un 25-23; anche nel terzo poca storia: salentine avanti 5-8 al primo break, poi il ritorno del Sassuolo fino a mandare in archivio l’incontro: 25-20.

Nel prossimo turno, il Cutrofiano riceverà il Pinerolo. Ma la classifica, ora, necessita di punti se si vuole andare avanti nella fase 2 dei playoff (si qualificano le squadre classificate dal secondo all’ottavo posto; il Cutrofiano è settimo, con un punto di vantaggio su Sassuolo e Soverato). Top scorer dell’incontro, per le Pantere, Giorgia Quarchioni (in foto ©SalentoSport/Coribello) con 11 punti.

—

IL TABELLINO

GREEN WARRIORS SASSUOLO 3

CUORE DI MAMMA VOLLEY CUTROFIANO 0

(25-17, 25-23, 25-20 – 1h14′)

SASSUOLO: Pelloni ne, Falcone (L), Zojzi ne, Salinas 12, Busolini 8, Pasquino 3, Dhimitriadhi 4, Spinello ne, Magazza ne, Bisegna ne, Ferrari ne, Civitico 9, Antropova 17, Montagnani (L) ne. Coach: Barbolini.

Totale punti 53; errori in battuta 8; ace 6; ricezione 43% (14% perf.); attacco 38%; muri 8

CUTROFIANO: Ferrara (L), Provaroni 4, Tarantino ne, Avenia, Di Coste ne, Quarchioni 11, M’Bra 8, Castaneda 8, Menghi 6, Rizzieri, Salviato (L) ne, Morciano ne, Caneva 8, Gorgoni. Coach: Carratù.

Totale punti 45; errori in battuta 5; ace 6; ricezione 33% (14% perf.); attacco 30%; muri 4

ARBITRI: Cecconato-Jacobacci

