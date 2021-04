VOLLEY A3/m – Senza storia il derby di gara 1: Galatina mette Aurispa Lecce al tappeto

Nulla da eccepire sulla vittoria di Efficienza Energia Volley Galatina: determinazione, approccio e gestione gara semplicemente perfetti. I precedenti con Aurispa Libellula Lecce e la variabile derby con la sua imprevedibilità pronosticavano una gara tiratissima, invece l’equilibrio ha fatto capolino solo nel terzo set (21-19) per un allungo finale tutto bluceleste.

Gara tatticamente impeccabile per gli uomini di mister Stomeo a cominciare dal servizio più aggressivo che, evitando il libero Bisci, ha impegnato in fase ricettiva Disabato e Capelli, con quest’ultimo non proprio concreto in questo fondamentale. Ciò ha giovato alla composizione di muri ordinati ed efficaci della prima linea galatinese, che ha prima contenuto l’offensiva di Stabrawa, limitandone le conclusioni, per poi ricostruire contrattacchi efficaci.

I set – Partenza baldanzosa degli ospiti che aprono con un break di +3 (3-6) e a cui rispondono Musardo, Lotito e Giannotti in un crescendo che apre un divario incolmabile (16-12, 21-14 e 25-18). Concorrono ad assegnare il set ai padroni di casa anche i quattro errori al servizio e i sei in attacco di Aurispa Libellula, a fronte di perfette finalizzazioni di Lotito e compagni che realizzano anche quattro muri.

II set – Identico canovaccio: Parisi chiama in causa con ampie vedute di gioco tutti i suoi attaccanti e non lascia punti di riferimento ai muri avversari. Lotito e Maiorana spuntano percentuali ricettive di positività del 67% e 60%, al contrario quella avversaria crea difficoltà al proprio regista biancazzurro Longo. Stabrawa diventa l’unico terminale offensivo e mette a referto otto punti su undici attacchi che gli vengono confezionati, mentre Rau è contenuto da un Musardo imperioso che ne limita le conclusioni, concedendogli uno scarso 29% di realizzazioni. Con identico punteggio (25-18) del primo set si chiude questa seconda frazione passata attraverso parziali tranquilli (16-10,21-14), frutto anche di dieci contrattacchi andati a segno con una percentuale del 60%.

III set – E’ quello più combattuto con un Capelli produttivo e con Stabrawa e Disabato che non intendono mollare. In casa Efficienza Energia Giannotti fa da ariete, Maiorana trabocca di grinta con affondi ed un muro punto sull’opposto polacco da manuale.Elia arpiona un numero considerevole di palloni, Lotito è letale (4su 4) con un pipe spettacolare,Torchia giganteggia in difesa, Lentini e Buracci contribuiscono allo strappo finale. Tengono la gara in equilibrio (16-14,21-19) i ragazzi di mister Denora, ma la fatica più nervosa che fisica incrementa il numero di errori (5) in attacco per un set che scivola verso il tre a zero finale per i padroni di casa.

Fa sua, quindi, gara 1 Galatina, compiendo un passo significativo sotto l’aspetto prettamente numerico e psicologico che in gara 2, in quel di Tricase sabato 17 aprile, potrà valere un traguardo importante.

E non sarà una gara facile, ma aperta ad ogni risultato.

IL TABELLINO

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA 3

AURISPA LIBELLULA LECCE 0

(25-18, 25-18, 25-21 – 1h19′)

GALATINA: Apollonio (L) ne, Pepe ne, Parisi 3, Musardo 7, Giannotti 12, Lotito 9, Gallo ne, Maiorana 7, Elia 6, Torchia (L), Antonaci ne, Conoci ne, Lentini, Buracci ne. Coach: Stomeo.

LECCE: Morciano (L) ne, Longo, Poli ne, Ciardo 2, Strabawa 15, Disabato 9, Lisi ne, Rau 7, Catena ne, Capelli 9, Agrusti 4. Coach: Denora.

ARBITRI: Stancati-Colucci.

(fonte: Piero de Lorentis – Area Comunicazione Efficienza Energia Galatina)

