SERIE D/H – I top e flop della venticinquesima giornata

Conclusasi la venticinquesima giornata del girone H di Serie D, stiliamo come di consueto la nostra classifica settimanale coi Top e Flop.

TOP

Strambelli (Molfetta): Segna e regala due assist. Il fantasista biancorosso trascina i suoi nello 0-3 contro la Puteolana e diventa capocannoniere del girone.

Dambros (Fasano, in foto ©Dibiase): I biancoazzurri ottengono un’importante vittoria salvezza contro il Portici. Nel tre a zero rifilato ai campani, due sono le marcature del brasiliano.

Albadoro (Picerno): Sigla una marcatura nel tre a uno in rimonta contro il Lavello. Sforna una bellissima prestazione e sfiora il gol in rovesciata.

FLOP:

Bozzi (Altamura): Rischia di compromettere la partita contro il Brindisi con la sua espulsione. Per fortuna i suoi compagni tengono duro fino al 90’.

Zinfollino (Bitonto): Compromette il doppio vantaggio dei neroverdi e fa pareggiare il Cerignola. Prima si fa passare la sfera sotto le gambe e dopo sbaglia una uscita, commettendo fallo da rigore. La compagine barese, però, vince comunque la partita, nonostante gli errori del suo portiere.

Casarano: Gli uomini di Orlandi pareggiano in casa con l’Andria, ma la prestazione è incolore. Dai rossoazzurri ci si aspettava molto di più e ora, oltre a guardare al Taranto, c’è bisogno di consolidare la propria posizione in griglia playoff.