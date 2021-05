ECCELLENZA/B – Otranto e Martina, obiettivo playoff centrato. Poi è bagarre: i tabellini dell’11ª giornata

Vincendo contro Castellaneta e Maglie, Otranto e Martina hanno, praticamente, messo in ghiaccio la qualificazione ai playoff del girone B di Eccellenza. Il successo, in rimonta, del Matino, lo pone in una buona posizione di classifica, anche se, domenica prossima (ultima partita dei biancazzurri), dovrà difendersi dall’assalto del Maglie che, al momento, è quinto. In corsa, per gli spareggi di fine stagione, ci sono ancora Ugento e anche Sava. Con la sconfitta di Matino, il Gallipoli esce, di fatto, dalla lotta playoff.

I tabellini dell’11ª giornata

AEL GROTTAGLIE-DEGHI 1-3

RETI: 3′ pt Libertini (D), 17′ pt Venza (G), 7′ st e 17′ st Romano (D)

AEL GROTTAGLIE: Bacca, Lombardi (16′ st Stella), Appeso, Venneri (34’ st Turco M.), Chiochia, Fumarola, Doukourè, Bringas (10’ st Caporusso), Formuso (21’ st Turco F.), Venza, Quaranta (10’ st Cassano). All. Viscido.

DEGHI: Cervellera, Cappilli, Carrozzo, Procida (27’ st Molfetta), Libertini (27’ st Castrovilli), Gubello, D’Amblè (47’ st Gerardi), Romano (32’ st De Luca), Gigante, Pinto, Cassano. All. Salvadore.

ARBITRO: Losapio di Molfetta.

NOTE: ammoniti Venza, Chiochia, Turco M., Stella (G), Cassano, Castrovilli (D); espulso Chiochia (G) al 43’ st.

—

DC OTRANTO-CASTELLANETA 5-1

RETI: 6′ pt Amatulli (C), 20′ pt Nacci (O), 37′ pt e 9′ st Mariano (O), 4′ st Cisternino (O), 17′ st Piccinno (O)

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi (27′ st Angelini), Mancarella, Calò (20′ st Meneses), Nacci, Cisternino (10′ st Piccinno), Marzo, Mariano (37′ st Valentini), Tourè, Villani, Cascio (14′ st Schiavone). All. Manco.

CASTELLANETA: Coletta (1′ st Nicoletti), Marraffa (42′ st Lavarra), Cicirelli (25′ st Schirizzi), Pentimone, Buttiglione, De Vincenzo, Gramegna, De Carlo, Dobrozil (1′ st D’Onofrio), Amatulli, Facecchia (25′ st Dettoli). All. Venezia.

ARBITRO: Albione di Lecce.

—

MARTINA-MAGLIE 2-1

RETI: 6′ st Negro (MAG), 15′ st Fruci (MAR), 38′ st Barrera (MAR)

MARTINA: Cocozza, Aprile (10′ st Marino), Cappellari, Mangialardi (10′ st Patronelli), Barrera, Fruci, Tusiano (8′ st Camporeale, 30′ st Soldano), Teijo, Serio, Ardino, Delgado. All. Pizzulli.

MAGLIE: Esposito, Piccinno (1′ st Pagliuca, 26′ st Rizzo), Guinazu, Grezzana, Pasca, Moretti, Negro (35′ st Mosca), Magagnino (19′ st Alessandrì), Vantaggiato, Castrì, Nuzzo (1′ st Manganaro). All. Luperto.

ARBITRO: Pizzi di Bergamo.

NOTE: Ammoniti Mangialardi, Delgado, Marino (MAR), Guinazu, Moretti, Alessandrì (MAG).

—

SAVA-RACALE 0-0

SAVA: Maraglino, Stabile (30′ st Monopoli), De Gregorio, Amaddio, Aquaro, D’Arcante, Carrozzo (11′ st Giammaruco), De Luca, Bongermino (27′ st Morelli), Mignogna (45′ st Pizzi), Beltrame (25′ st Birtolo). A disposizione.: Scatigna, Riezzo, Girardi, Zaccaria. Allenatore.: Marangio.

ATLETICO RACALE: Passaseo, Schirosi, Romano, Pirretti, Casalino, My, Parlati, Carrozza (39′ st Aprile), Noah (10′ st Iurato), Buongiorno (27′ st Mummolo), Botrugno (45′ st Panico). A disposizione.: Colazzo, Gianfreda, Corvaglia, Pedone, Portaccio. Allenatore: Sportillo.

ARBITRO: Salomone di Bari, coadiuvato da Panebarca di Foggia e Paparella di Molfetta

NOTE: ammoniti De Gregorio, D’Arcante e Stabile (S); My (R), espulsi: al 47′ st Maraglino (S) per doppia ammonizione.

—

VIRTUS MATINO-GALLIPOLI 3-2

RETI: 2’ pt Manisi (G), 16’ st, 25’ st e 42’ st Salguero (M), 40’ st Monteduro (G)

VIRTUS MATINO: Musco, Marulli (34’ st Conte), Margagliotti C. (1’ st Alemanni), Marin, Stele, Cavalieri, Giambuzzi, Facundo, Vaughn, Ruibal (29’ st Tundo), Margagliotti N. (1’ st Salguero). A disp. Guida, Flordelmundo, De Santis M., Fai, Fina. All. Branà.

GALLIPOLI: De Santis S. (22’ st Polo), Monteduro (44’ st Greco), Buongarzoni, Citto, Esposito, Mangione, Ondo, Sindaco (22’ st Freddo), Rincon (26’ st Santomasi), Manisi, Porcino (12’ st Tavey). A disp. Carrino, De Leo, Papallo, Semola. All. Manca.

ARBITRO: Lacerenza di Barletta.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: ammoniti Stele, Facundo (M), Buongarzoni, Citto, Ondo (G). Recupero: 3′ pt, 5′ st.

(riposo Ugento e Massafra)

(foto: il Matino festeggia la vittoria col Gallipoli – ph. Coribello-SalentoSport)