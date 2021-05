MARTINA-MAGLIE – Fruci e Barrera ribaltano Negro. La sfida playoff è biancazzurra

Una partita emozionante decisa a pochi minuti dalla fine quella tra Martina e Maglie. Dopo il vantaggio iniziale dei giallorossi firmato da Negro, gli uomini di Pizzulli hanno ribaltato il match grazie ai sigilli di Fruci e Barrera, centrando un successo pesantissimo che vale un pezzo di playoff. Si lecca le ferite la Toma Maglie invece, che per la prima volta in stagione si vede relegata fuori dalle prime quattro posizioni.

I primi minuti del match regalano subito un’occasione per parte. Al 3′ il Maglie sfiora il vantaggio con Castrì, che, sfruttando uno svarione della retroguardia di casa, colpisce il palo da pochi passi. Al 9′ replica biancazzurra con Serio che sugli sviluppi di un corner battuto da Delgado dalla destra, anticipa tutti di testa colpendo un montante della porta difesa da Esposito.

Dopo un avvio lampo, la prima frazione scorre via sul filo dell’equilibrio, con le due squadre che preferiscono non scoprirsi. L’ultimo sussulto del primo tempo arriva al 42′ con Esposito bravo a respingere la punizione battuta dal solito Dlegado.

La ripresa riparte con un piglio totalmente diverso e già al minuto 7 il parziale cambia. Corner dalla sinistra calciato da Negro, traiettoria beffarda con Cocozza che non appare perfetto e sfera che si deposita in rete per il vantaggio del Maglie. Al 9′ di gioco è Barrera a sfiorare il pari con un colpo di testa su azione d’angolo, palla però che termina alta. Poco dopo il quarto d’ora di gioco gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati. Cross perfetto dalla destra, inserimento da attaccante puro di Fruci, che di testa buca Esposito per un’incornata che vale il momentaneo 1-1.

Trovato il punto del pareggio il Martina prova ad attaccare a testa bassa, senza però riuscire a produrre grandi occasioni da gol. La partita sembra indirizzata verso il punteggio di parità, ma la beffa per il Maglie è sui titoli di coda. Minuto 40, rimessa lunga battuta dai padroni di casa, mischia in area di rigore giallorossa, con il difensore Barrera che è il più lesto di tutti a risolvere la situazioni, depositando la sfera in rete da pochi passi, per un guizzo che vale il definitivo 2-1.

Un successo pesantissimo quindi per gli uomini di Pizzulli, che vedono i playoff sempre più vicini. Domenica si riposa, ultima di campionato il 6 giugno in casa col Massafra. Il Maglie invece, si giocherà tutto nelle prossime due sfide con Matino, prima, e Sava poi.

—

IL TABELLINO

Martina, Stadio Tursi

domenica 23 maggio 2021, ore 16:30

Eccellenza Puglia/B 2020/21 – giornata 11

MARTINA-TOMA MAGLIE 2-1

RETI: 7’ st Negro (TM), 16’ st Fruci (M), 40’ st Barrera (M)

MARTINA: Cocozza; Aprile (10’ st Marino), Fruci, Barrera, Cappellari; Teijo, Mangialardi (10’ st Patronelli); Tusiano (9’ st Camporeale, 30’ st Soldano), Ardino, Delgado; Serio. Panchina: Maggi, Labellarte, Perrini, Greco, Moretti. Allenatore.: Pizzulli.

TOMA MAGLIE Esposito; Piccinno (45’ pt Pagliuca, 10’ st Rizzo), Grezzana, Pasca, Guinazu; Magagnino (20’ st Alessandrì), Moretti, Castrì; Negro (36’ st Mosca), Vantaggiato, Nuzzo (1′ st Manganaro). Panchina: Rizzo, Pasculli, Ciriolo. Allenatore: Luperto.

ARBITRO: Pizzi di Bergamo.

NOTE: Gara a porte chiuse. Ammoniti: Mangialardi (M), Delgado (M), Marino (M); Alessandrì (TM), Grezzana(TM), Guinazu (TM)

QUI RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: la festa del Martina, ©P. Conserva)