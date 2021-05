FEMMINILE – Lecce Women, Capello non basta: a Sant’Egidio l’ennesima occasione sprecata

L’ennesima beffa per il Lecce Women. A Sant’Egidio (Sa), le giallorosse vincono sino all’ultimo secondo di recupero, prima di subire il pari della formazione di casa, per via di una leggerezza difensiva, e dopo aver sprecato tanto davanti alla porta difesa da Pascale.

Adesso si complica la classifica per le salentine che, nelle ultime quattro partite della stagione, dovranno compiere uno sforzo per mantenere l’attuale quarto posto, visto il valore delle avversarie da affrontare (Crotone, Res Roma, Chieti e Apulia Trani).

“Capita di non riuscire a vincere le partite – commenta l’allenatrice Vera Indino – soprattutto quando non si ha la capacità di chiuderle. Prima del gol di Capello, e anche dopo, abbiamo prodotto almeno sei o sette occasioni da rete, compresa la traversa colpita da D’Amico, ma non le abbiamo sfruttate. Alle nostre avversarie abbiamo concesso tre punizioni innocue da circa trenta metri, un tiro di Olivieri quasi da metà campo respinto dalla traversa e l’episodio finale che abbiamo pagato a caro prezzo per errori individuali. Onore a loro, perché ci hanno creduto sino alla fine mentre noi, evidentemente, non lo abbiamo fatto. Dal match col Crotone mi aspetto una risposta importante da parte della squadra, è scontato dire che faremo di tutto per vincere e consolidare l’attuale posizione di classifica”.

La partita con le calabresi si giocherà domenica prossima, alle 15, a Collepasso.

—

IL TABELLINO

SANT’EGIDIO-LECCE WOMEN 1-1

RETI: 24′ st Capello (L), 50′ st Olivieri (SE)

SANT’EGIDIO: Pascale, Calandro, Paolillo (19′ st Petrosino), Mazza, Di Palma (12′ st Severino), Marotti, Sabatino, D’Arco (40′ st Gorrasi), Coccia, Olivieri, Cozzolino. A disp. Cuomo, Calvarese, Donnarumma, Aprea, Boccia. All. De Risi.

LECCE WOMEN: Shore, Tomei, Felline, Tirabassi (19′ st Sozzo), Costadura, Marsano (12′ st Bergamo), Guido, De Benedetto, Cazzato, D’Amico, Capello (47′ st Margari). A disp. Rizzon, Spedicato, Vitti, Durante, Maci, Polo. All. Indino.

ARBITRO: Rossini di Torino.

NOTE: Gara a porte chiuse. Ammonite Paolillo, D’Arco (SE), Guido, Tomei (L). Rec. 2′ e 5.

—

RISULTATI (giornata 18): Apulia Trani-Pescara 3-0, Crotone-Ternana 1-6, Palermo-Formello 7-0, Res Women-Monreale 4-0, Sant’Egidio-Lecce Women 1-1. Ha riposato Chieti.

CLASSIFICA: Palermo 43 – Chieti*, Res Roma* 35 – Lecce Women* 29 – Ternana 24 – Trani 20 – Pescara* 18 – Formello, Monreale* 16 – Sant’Egidio* 14, Crotone 2.

PROSSIMO TURNO (30 maggio ore 15): Formello-Chieti, Lecce Women-Crotone, Monreale-Sant’Egidio, Pescara-Res Women, Ternana-Palermo. Riposa Apulia Trani.