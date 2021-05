NARDÒ – Danucci, elogi ai ragazzi ma anche qualche bacchettata. Donadei: “Crediamo nei playoff”

Tantri elogi ma anche qualche piccolo rimprovero dal tecnico Ciro Danucci ai suoi ragazzi che, contro il Molfetta, dopo essere andati sul 4-0, hanno subito due reti, rischiando di pregiudicare una vittoria ormai in tasca.

L’analisi dell’allenatore del Nardò: “Siamo stati bravi ad approcciare la partita e andare sul 4-0, così come siamo stati pessimi nella gestione degli altri minuti. Abbiamo subito due reti, rischiando anche qualcosina, perché sul 4-0 un po’ tutti pensavamo che la partita fosse finita ma nel calcio non c’è mai nulla di scontato, si gioca per tutti e 90 i minuti. I ragazzi hanno giocato una partita intensa, sono stati molto bravi, hanno creato tantissimo. Siamo sempre stati propositivi, arriviamo almeno venti volte al cross, abbiamo il baricentro altissimo, questa è stata una costante per tutto l’anno, anche quando facevamo meno gol creavamo tantissimo. Oggi abbiamo capitalizzato il 30 per cento di quanto creato, segnando quattro gol. Ma, allo stesso tempo, potevamo prenderne altrettanti perché eravamo sbilanciati. La squadra l’ho sempre vista molto bene, i ragazzi lavorano e sudano, sia chi gioca, sia chi non gioca, tutti remano dalla stessa parte. Le regole degli under ci limitano un po’ nelle nostre scelte, dettate da ciò e non da questioni tecniche”.

Il presidente Salvatore Donadei: “Sono arrivati tre punti importantissimi, sono contento per i ragazzi che meritavano la vittoria anche in altre gare, complimenti a loro perché non è stata una partita semplice, vagamente zemaniana a livello tattico con sei gol e tante parate determinanti del nostro Milli. nel primo tempo abbiamo sofferto parecchio il ritmo e la leggerezza del Molfetta, non avendo nulla da chiedere ha giocato in modo molto sciolto, cosa che non abbiamo fatto noi sul 4-0 perché è subentrata un po’ di pressione. Comunque ci stiamo giocando un traguardo prestigioso, oggi più che mai crediamo ai playoff, mi pare che il destino sia nelle nostre mani perché vincendo i due scontri diretti (contro Lavello e Bitonto, ndr) e poi l’ultima partita a Cerignola, saremmo nei playoff e ciò sarebbe un traguardo straordinario per i ragazzi, la società e la città”.

(foto: C. Danucci, ph Coribello-SalentoSport)