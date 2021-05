VIRTUS MATINO-GALLIPOLI – Un super Salguero regala tre punti di platino ai biancazzurri

Al termine di una sfida spettacolare e vietata ai deboli di cuore, la Virtus Matino, nonostante lo svantaggio iniziale, porta a casa l’intera posta in palio, grazie ad uno scatenato Salguero, autore di una tripletta. Si morde le mani il Gallipoli che, ancora una volta, non è riuscito a gestire la posizione di vantaggio, portando a casa un ko, che complica ulteriormente la corsa playoff, con il quarto posto che ora appare un vero e proprio miraggio.

Al primo affondo, il Gallipoli mette la freccia: schema su punizione di Esposito, sponda di Ondo per Manisi che, sotto misura, deposita nel sacco per il più classico del gol dell’ex. All’11’ il Matino va ad un passo dal pareggio, con una colossale doppia chance. Prima con Giambuzzi, poi con Ruibal, ma De Santis si oppone alla grande in entrambe le circostanze. Gli ospiti gestiscono bene il vantaggio e nonostante la furia agonistica degli uomini di Branà, non concedono grandi occasioni da gol. Giambuzzi ci prova su calcio piazzato, la sua conclusione però termina alta di un soffio. La replica del Gallipoli è affidata a Manisi con un destro al volo, fuori misura. Allo scadere della prima frazione, N. Margagliotti sfiora il palo di testa, su cross di Cavalieri, per l’ultima occasione della prima frazione.

Dopo il riposo, Branà manda in campo Salguero e Alemanni e le mosse si rivelano azzeccate. Al minuto 10 De Santis, con un grande intervento, nega il gol a Marin, ma il giovane portiere giallorosso si deve inchinare al minuto 16, quando Salguero scatta sul filo del fuorigioco, freddandolo con una conclusione chirurgica che vale il punto dell’1-1. Proteste vibranti dei padroni di casa al minuto 18, per un presunto fallo di Salguero su De Santis: l’arbitro ferma il gioco col portiere a terra, quando il Matino aveva segnato il gol del 2-1. De Santis, poi, lascerà il posto a Polo. Il Matino preme sull’acceleratore, trovando il punto del sorpasso, al 25’. Bella ripartenza orchestrata da Alemanni, palla sulla sinistra per Ruibal, che mette al centro per l’accorrente Salguero: l’argentino controlla bene, scaricando in rete un potente conclusione che termina la sua corsa in fondo al sacco. Alla mezz’ora di gioco, Ruibal trova sulla corsa un super Polo, mentre sulla respinta Alemanni si divora il gol del tris. A cinque dalla fine, il Gallo trova il pari: Manisi apre sulla sinistra per Monteduro, il terzino ex Molfetta scarta due difensori locali e batte Musco trovando il gol del 2-2. La Virtus non ci sta e carica a testa bassa e da una punizione dal vertice destro dell’area di rigore avversaria, nasce il terzo gol. Sfera tagliata e velenosa, Ondo si perde Salguero sul secondo palo, che, da due passi mette in rete il definitivo 3-2, facendo esplodere la panchina di casa.

Un successo dal peso specifico notevole per la Virtus, che ora vede i playoff più vicini. Situazione diversa per i giallorossi, che vedono la quarta piazza allontanarsi sempre più. Domenica gli uomini di mister Manca riceveranno il Sava, mentre il Matino renderà visita al Maglie, reduce dalla sconfitta di Martina.

IL TABELLINO

Matino, Stadio Via del Mare

domenica 23 maggio 2021, ore 16.30

Eccellenza Puglia/B 2020/21 – giornata 11

VIRTUS MATINO-GALLIPOLI 3-2

RETI: 2’ pt Manisi (G), 16’ st, 25’ st e 42’ st Salguero (M), 40’ st Monteduro (G)

VIRTUS MATINO: Musco, Marulli (34’ st Conte), Margagliotti C. (1’ st Alemanni), Marin, Stele, Cavalieri, Giambuzzi, Facundo, Vaughn, Ruibal (29’ st Tundo), Margagliotti N. (1’ st Salguero). A disp. Guida, Flordelmundo, De Santis M., Fai, Fina. All. Branà.

GALLIPOLI: De Santis S. (22’ st Polo), Monteduro (44’ st Greco), Buongarzoni, Citto, Esposito, Mangione, Ondo, Sindaco (22’ st Freddo), Rincon (26’ st Santomasi), Manisi, Porcino (12’ st Tavey). A disp. Carrino, De Leo, Papallo, Semola. All. Manca.

ARBITRO: Lacerenza di Barletta.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: ammoniti Stele, Facundo (M), Buongarzoni, Citto, Ondo (G). Recupero: 3′ pt, 5′ st.

(foto: J. Salguero, ©Coribello-SalentoSport)

