NARDÒ – Poker al Molfetta, Törnros scatenato e quinto posto più vicino

Termina con un pirotecnico 4-2 in favore degli uomini di mister Ciro Danucci, la sfida che al Giovanni Paolo II di Nardò, vedeva i padroni di casa affrontare il Molfetta di Renato Bartoli. Un successo pesantissimo per i granata, che ora vedono il quinto posto distante solo cinque lunghezze: il Bitonto, fra due domeniche, sarà ospite in terra salentina.

La partenza è di marca neretina con Caputo che al minuto 6 ci prova direttamente su calcio di punizione, sfera che termina di poco alta. Passano due minuti ed il toro la sblocca. Crossa dalla destra di Cancelli e perfetta torsione aerea di Törnros che non lascia scampo al portiere ospite, portando i suoi in vantaggio.

Il Nardò controlla la gara senza grandi patemi, il Molfetta fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Milli. A metà del tempo è ancora Caputo a provarci dalla distanza, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta difesa da Tucci. Il predominio territoriale della formazione di casa viene coronato a cinque minuti dalla fine della prima frazione. Il solito Caputo inventa un assist geniale per Gallo, che entra in area e fredda Tucci con una conclusione chirurgica che non lascia scampo all’ex Vieste, firmando così il punto del 2-0.

La seconda frazione riparte sullo stesso spartito dei primi quarantacinque minuti e dopo un solo giro d’orologio il Nardò cala il tris, con Törnros abile a correggere in rete un cross al bacio di Potenza, mettendo così a referto la sua seconda marcatura di giornata. I biancorossi appaiono frastornati ed al minuto 6 Potenza cala il poker con un precido destro sul primo palo. Il quarto gol sembra scuotere gli uomini di mister Bartoli che cinque minuti più tardi trovano il gol della bandiera con Ventura, abile a battere Milli da posizione favorevole. Un gol apparentemente innocuo sembra ribaltare l’andamento del match e poco prima del quarto d’ora di gioco, Massarelli batte Milli con un gran tiro in diagonale che accorcia le distanze, ridando nuova verve alla contesa. Il Nardò appare ora impaurito e al 23′ Legari ha la chance del 4-3, ma la sua conclusione a botta sicura viene respinta da De Giorgi sulla linea di porta a Milli battuto. Passato lo spavento, gli uomini di Danucci sfiorano il pokerissimo, ma questa volta è Diallo a salvare sul destro di Gallo. Dopo venticinque minuti giocati a ritmi vertiginosi, la contesa cala d’intensità ed il Nardò torna a gestire il risultato, senza più subire grandi pericoli. Dopo 3 minuti di recupero, l’arbitro dichiara la fine delle ostilità, consegnando alle statistiche un successo pesantissimo per i granata, che ora rilanciano le proprie ambizioni playoff.

Domenica prossima, trasferta sul campo del Lavello.

—

IL TABELLINO

Nardò, Stadio Giovanni Paolo II

domenica 23 maggio 2021, ore 16

Serie D Girone H 2020/21 – giornata 31

NARDÒ-MOLFETTA 4-2

RETI: 8′ pt e 2′ st Törnros (N), 39′ pt Gallo (N), 6′ st Potenza (N), 11′ st Ventura (M), 13′ st Massarelli (M)

AC NARDO’: Milli; Cancelli (15′ st Trinchera), De Giorgi, Romeo, Nicolao; Mengoli (25′ st Scialpi), Valzano; Gallo (36′ st Rimoli), Potenza (21′ st Lezzi), Caputo; Törnros (35′ st Granado). A disp. Mirarco, Stranieri, Palazzo, Massari. All. Danucci.

MOLFETTA: Tucci; Pinto, Diallo, Cianciaruso, Di Bari; Conteh (11′ st Frappampina), Rafetraniaina (25′ st Afri), Legari; Varriale, Ventura (40′ st Lavopa), Valente (1’st Massarelli). A disp. Rollo, Kaleba, Dubaz. All. Bartoli. : Tucci; Pinto, Diallo, Cianciaruso, Di Bari; Conteh (11′ st Frappampina), Rafetraniaina (25′ st Afri), Legari; Varriale, Ventura (40′ st Lavopa), Valente (1’st Massarelli). A disp. Rollo, Kaleba, Dubaz. All. Bartoli. ARBITRO: Dorillo di Torino. NOTE: ammoniti Rafetraniaina e Conteh (M). Recupero: 1′, 3′. Gara giocata a porte chiuse.

(foto: E. Törnros, ©Coribello-SalentoSport)