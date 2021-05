TARANTO – Agli ionici basta Corado, uno a zero all’Altamura

Il Taranto ottiene tre punti pesantissimi e fa rimanere invariata la distanza dal Picerno. Ai rossoblù basta una rete caparbia di Corado per battere l’Altamura. Gli ionici a tre giornate dal termine comandano la classifica con tre punti di vantaggio.

LA CRONACA – La prima occasione degna di nota è di marca rossoblù: al 10′ Corado gira al volo su cross di Boccia, sfera sul fondo. Rispondono gli ospiti al 18′: Gambuzza da pochi passi manda di testa fuori. Il Taranto cresce e al 23′ si fa pericoloso con un tiro dal limite di Matute, pallone alto. Al 24′ Versienti servito da Matute gira di sinistro, sfera fuori di poco fuori alla destra del portiere. Al 28′ ci prova Marsili con una punizione, sfera ancora alta. La prima frazione termina a reti bianche dopo due minuti di recupero.

In apertura di seconda frazione gli ionici trovano la rete: all 8′ Corado caparbio vince due rimpalli e deposita a porta vuota, mandando i rossoblù in vantaggio. L’Altamura reagisce solo al 34′, quando Tedesco da pochi passi manda fuori di testa. Il Taranto gestisce il vantaggio e non corre alcun rischio. Al 44′ Silvestri sugli sviluppi di un angolo colpisce di testa e manda alto. La contesa termina dopo cinque minuti di recupero con i rossoblù vittoriosi di misura. Domenica prossima i ragazzi di Laterza andranno a Francavilla.

—

IL TABELLINO

Taranto, Stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 23 maggio 2021, ore 16

Serie D girone H 2020/21 – giornata 31

TARANTO-T. ALTAMURA 1-0

RETI: 8′ st Corado

TARANTO (4-3-3): Ciezkowski – Boccia, Rizzo G., Silvestri, Ferrara (47′ st Shehu) – Marsili, Tissone, Matute – Mastromonaco (36′ st Serafino), Corado (16′ st Alfageme 34′ st Guaita), Versienti (16′ st Corvino). A disp.: Sposito, Gonzalez, Diaby, Santarpia. All.: Giuseppe Laterza.

T. ALTAMURA (3-5-2): Donini – Russo, Gambuzza (1′ st Kanoute), Pantano – Fedel, Baradji (47′ st Errico), Lucchese, Casiello, Lorenzo (1′ st Spano) – Tedesco (47′ st Bozzi), Sisalli (3′ st Lo Russo). A disp.: Bozzi, Errico, Garofalo, Abrescia. All.: Gianmarco Di Benedetto (Monticciolo Squalificato).

ARBITRO: Simone Pistarelli di Fermo (Almanza-Maione).

NOTE: Ammoniti: Sisalli (A), Silvestri (T), Bardaji (A), Ferrara (T), Tedesco (A). Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza Covid.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA