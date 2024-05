DILETTANTI – Progetto valorizzazione giovani, svettano Novoli (Eccellenza) e Veglie (Promozione)

in foto: Novoli (Eccellenza/B)

Sono state ufficializzate le classifiche definitive per la speciale graduatoria del progetto di valorizzazione dei giovani calciatori nei campionato regionali maschili di Eccellenza e Promozione. Il progetto premia le società che avranno incentivato l’utilizzo di giovani calciatori nell’ambito dei propri organici tecnici nella corrente stagione sportiva, oltre gli obblighi minimi dell’utilizzo di un calciatore nato dall’1/1/2023 in poi e uno dall’1/1/2024 in poi. .

I premi assegnati dalla Lnd consistono nella somma di 6.000 euro per le prima classificata in ogni graduatoria; a seguire, dal secondo al quarto posto, 4.500 euro, 3.000 euro e 1.500 euro.

In Eccellenza (classifica unica) vince il Novoli con un totale di 36 punti (di cui 6 punti bonus). In Promozione A la classifica è stata vinta dal Lucera; in Promozione B, dal Veglie con un punteggio record di 223,20.

Graduatorie definitive Eccellenza:

1. Novoli 36 p.

2. Corato 27,60 p.

3. Molfetta 24 p.

4. Polimnia 20,40 p.

5. Foggia Incedit 20 p.

6. Ugento 16 p.

7. Bisceglie 10,80 p.

8. Soccer Massafra 7,20 p.

9. Arboris Belli 6 p.

10. Atletico Racale 4,80 p.

11. Brilla Campi, Canosa, Ginosa, Unione Calcio —

Ritirata: Ostuni

Escluse per mancata partecipazione al campionato Juniores: Manduria, Nuova Spinazzola.

Retrocesse: Toma Maglie, Borgorosso Molfetta, San Pietro Vernotico, Otranto, Mesagne, Molfetta Sportiva, Real Siti, San Marco, San Severo, Virtus Matino, Virtus Mola.

—

Graduatoria Promozione girone A:

1. Lucera 75,60 p.

2. Vigor Trani 72 p.

3. Cosmano Sport Foggia 45,60 p.

4. FC Santeramo 34 p.

5. FC Capurso 19 p.

6. Bitritto Norba 3 p.

7. Atletico Acquaviva, Virtus Palese —

Escluse per mancata partecipazione al campionato Juniores: Canusium, Don Uva, Troia Asd.

Retrocesse: Città di Trani, Sporting Apricena, Virtus San Ferdinando.

—

Graduatorie definitive Promozione girone B:

1. Veglie 223,20 p.

2. Atletico Tricase 90 p.

3. Talsano 66 p.

4. Virtus Locorotondo 65 p.

5. Leverano 7,20 p.

6. Grottaglie —

Escluse per mancata partecipazione al campionato Juniores: Cedas Avio Brindisi, Copertino, Galatina, Real Carovigno, Rinascita Refugees, Taurisano.

Retrocesse: Ceglie, P. Galatone.