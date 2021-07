OLIMPIADI TOKYO 2020 – Al via il 32esimi Giochi olimpici: la lista dei pugliesi in gara nel Paese del Sol Levante

Siamo ormai a poche ore dalla cerimonia d’inaugurazione dei 32esimi Giochi olimpici di Tokyo, prevista per venerdì prossimo. Un’edizione particolarmente tribolata, quella delle Olimpiadi 2020 (spostate, come gli Europei, al 2021 causa pandemia), che, tra le altre cose, non vedranno la partecipazione del pubblico negli stadi, nei palazzetti e nei centri sportivi. La più grande manifestazione del mondo, senza pubblico. A dir la verità, alcune discipline cominceranno già da domattina, 21 luglio, due giorni prima della cerimonia d’apertura. Alle ore 2 italiane s’inaugurerà il torneo di softball con la partita tra Australia e Giappone; alle 5, poi, esordiscono le nostre ragazze, neo campionesse europee, contro gli Stati Uniti. Dalle 9.30, poi, via al torneo di calcio femminile con la sfida tra Gran Bretagna e Cile.

La spedizione azzurra si presenta in Giappone come la più numerosa di sempre e con alte aspettative nel medagliere. Dei 384 atleti già partiti, o in partenza, verso il Paese del Sol Levante, ci sono anche ben 14 atleti pugliesi.



BENEDETTA PILATO (NUOTO) – È forse la più grande promessa dello sport azzurro. A soli 16 anni, la tarantina sta già raccogliendo ori in giro per il mondo e sta cancellando record su record, l’ultimo dei quali è stato quello dei 50 rana, a maggio, in Ungheria. La vice campionessa del mondo 2019 gareggerà sui 100 rana, non essendo, i suoi 50, disciplina olimpica.

MASSIMO COLACI (VOLLEY) – È uno dei perni della nazionale maschile di volley. Salentino nativo di Gagliano del Capo ma ugentino doc, Colaci ha raccolto trofei col Trentino e col Perugia. Dal 2014 è libero della nazionale con la quale, a Rio 2016, ha raccolto una medaglia d’argento. L’esordio dell’Italvolley è previsto alle 2 del mattino italiane di sabato prossimo, contro il Canada.

MARTINA CRISCIO (SCHERMA) – Foggiana, campionessa mondiale e europea nel 2017 nella sciabola.

MAURO DE FILIPPIS (TIRO A VOLO) – Tarantino di nascita, vice campione mondiale nel 2019 e per tre volte bronzo europeo. Gareggerà nella specialità trap. MARCO DE TULLIO (NUOTO) – Barese, primo nuotatore pugliese a centrare la qualificazione ai Giochi. Grande promessa del nuoto azzurro, gareggerà nei 400 metri stile libero. ELENA DI LIDDO (NUOTO) – La stellina di Bisceglie continua a crescere e progredire e arriva ai Giochi per la prima volta nella sua giovane carriera. Sarà ai nastri di partenza nei 100 farfalla, specialità nella quale, ai Mondiali coreani del 2019, mancò il podio per un soffio. PAOLO MONNA (TIRO A SEGNO) – Carovignese doc, due volte vincitore della tappa di Coppa del Mondo a Suhl in Germania, due volte sul podio ai Campionati del mondo e agli Europei. È una delle più grandi speranze di medaglia azzurra. Gareggerà nella pistola ad aria compressa, 10 metri.

LUIGI SAMELE (SCHERMA) – Foggiano, ha già partecipato ai Giochi di Londra del 2012, cogliendo il bronzo a squadre. Nasce fiorettista, poi si converte alla sciabola.

SILVIA SEMERARO (KARATE) – 25 anni, tarantina di Faggiano, soprannominata la “Belva umana”. Pluricampionessa nelle categoria giovanili, vincitrice dell’oro nel 2019 in Bielorussia negli European Games cat. +68 kg, a Tokyo gareggerà nella cat. +61 kg.

ANTONELLA PALMISANO (ATLETICA – MARCIA) – Una delle punte di diamante della spedizione pugliese, 29 anni, tarantina di Mottola. Ricchissimo palmares, tra cui spiccano il quinto posto ai Mondiali di Pechino nel 2015, il quarto ai Giochi di Rio nel 2016, il bronzo ai Mondiali di Londra e agli Europei di Berlino. Gareggerà nei 20 km di marcia.

MARIA GRAZIA ALEMANNO (PESI) – A 30 anni è arrivata la più bella soddisfazione della sua folgorante carriera: la qualificazione, in extremis, per i Giochi olimpici. Nativa di Copertino, cresciuta nella palestra di casa della Body’s Training e tesserata nel gruppo sportivo dell’Esercito, gareggerà nella cat. 59 kg.

FRANCESCO FORTUNATO (ATLETICA – MARCIA) – Classe 1994, nativo di Andria, gareggerà nei 20 km di marcia.

MASSIMO STANO (ATLETICA – MARCIA) – Classe 1992, nativo di Grumo Appula, ha staccato il pass per la 20 km di marcia.

VITO DELL’AQUILA (TAEKWONDO) – Bronzo mondiale in Korea nel 2017, oro europei a Bari nel 2019, bronzo europeo a Kazan nel 2018: col mito di Carlo Molfetta, il classe 2000 di Mesagne punta a stupire tutti anche a Tokyo nella cat. -58 kg.