VOLLEY – Mercato, le ultime da Casarano, Aurispa, Showy Boys, Olimpia Sbv Galatina e Galatone

LEO SHOES CASARANO – Dopo aver perfezionato l’iscrizione al prossimo torneo di A3, la Leo Shoes Casarano comunica la riconferma, in panchina, di coach Fabrizio Licchelli, guida tecnica della scorsa, straordinaria, stagione sportiva. “Sono molto contento – dice Licchelli – di poter continuare a lavorare su un progetto che, con la società, abbiamo iniziato a costruire da più di due anni e che ha visto, poco meno di un mese fa, conseguire un importante risultato come la promozione in A3. Sono stati sufficienti pochi minuti per comprendere che le parti avevano l’intenzione di continuare questo percorso ed è bastato poco per delineare le linee guida e gli obiettivi per questa stagione”. Ora la palla passa al ds Luigi Anastasia che, insieme al coach, costruiranno il roster 2021-22.

AURISPA LIBELLULA LECCE – Il secondo arrivo in casa Aurispa è l’opposto salentino Lorenzo Persichino, classe 2000 e alto 197 cm. Nato a Galatina, dove è anche cresciuto sportivamente nei settore giovanile della Sbv, con cui ha anche esordito in B, nell’ultimo anno è stato in forza alla Pag Taviano.

SHOWY BOYS GALATINA – Le prime parole del prof. Claudio Scanferlato, neo direttore tecnico del sodalizio biancoverde: “Sono contento di assumere questo nuovo incarico – dichiara il neo direttore tecnico – vedo nella Showy Boys Galatina una società di antica tradizione, con i suoi valori e la sua identità, e penso di poter applicare quelle che sono le mie idee confortate anche dal fatto che sono in contatto da più tempo con il presidente Masciullo e ci troviamo d’accordo sulle linee programmatiche da seguire. Mi auguro che questa nuova tipologia di lavoro possa portare nel breve periodo i primi risultati”. E ancora: “La Showy Boys è disponibile a collaborare con tutte le società del territorio affinché si tolgano i paletti di questo campanilismo che non porta a nessun beneficio per il movimento pallavolistico e concentrare le attenzioni sul lavoro che bisognerà fare per valorizzare ogni singolo risorsa”.

OLIMPIA SBV GALATINA – Altre due ufficializzazioni in casa Olimpia. Firmano Ferdinando Lentini, per la seconda stagione di fila a disposizione di mister Stomeo, e Francesco Calò, nella scorsa stagione in C col Cutromatino e con alle spalle le esperienze con Galatone, Squinzano, Don Bosco Martano, Green Volley Galatone e Olimpia Sbv Galatina.

ALLIANZ COLAZZO GALATONE – Riconferme per i centrali Alessandro Papa (classe 1996) e Pierluigi Manta (2002), oltre all’opposto Alessio Pica (1987). Torna alla base anche Donato Musardo, in forza, dal 2018, all’Olimpia Galatina, portata dalla B alla A3. Il ds Marco Imbriani e il presidente Giuseppe Giuri hanno puntellato anche il reparto laterali col messinese Antonino Imbesi, ex Modica, schiacciatore classe 1998. Dalla Showy Boys, poi, arriva il martello galatinese Marco Martina, laterale classe 2002.

(foto: F. Licchelli)