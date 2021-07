VIRTUS MATINO – Il riconfermato Branà: “La D sarà un’esperienza bellissima. Non ho paura di questa realtà”

A distanza di tre settimane dalla trionfante finale playoff contro il Trinitapoli, la Virtus Matino sistema il primo tassello in vista della prossima stagione sportiva di Serie D. Sarà ancora mister Giuseppe Branà a guidare il sodalizio biancazzurro.

Per il decimo anno della sua carriera da allenatore, arriva, pertanto, per Branà, il traguardo della Serie D. Il tecnico di Toritto non nasconde la sua soddisfazione: “Sono molto felice sia per la riconferma – spiega – sia di continuare a lavorare con Cristina Costantino e con Elvis Marsano, che sono i perni di questa società. Sono altrettanto contento perché, per la prima volta nella mia carriera, resto per il terzo anno consecutivo nella stessa società. Giocare il campionato di Serie D sarà un’esperienza bellissima, ciò mi dà molto entusiasmo e molta carica. Mi metterò in gioco in questa categoria importante, nella quale troveremo squadre blasonate e giocatori di un certo livello, ma non ho paura di confrontarmi con queste realtà. Costruiremo, tramite il ds Gianni Inguscio, un’ottima squadra per mantenere la categoria. Mi auguro – chiosa Branà – che, col lavoro e col sacrificio, potremo continuare a dare altre soddisfazioni alla società e ai tifosi”.

(foto: G. Branà, ph. Coribello-SalentoSport)