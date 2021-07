LECCE – Gallo tra rinnovo e fame di crescita: “Voglio restare a lungo e fare meglio di un anno fa”

Il terzino sinistro del Lecce Antonino Gallo, fresco di rinnovo con il club giallorosso, ha parlato direttamente dal ritiro di Folgaria.

Il classe 2000 ha parlato di presente e futuro nel Salento: “Sono contento di aver rinnovato e spero di proseguire qui la mia carriera per restare in giallorosso ancora per molti anni. Stiamo portando avanti bene il nostro lavoro di preparazione. Questo periodo serve per mettere benzina nelle gambe e prepararsi per la stagione a venire che si presenta come molto delicata. Abbiamo un rapporto ottimo con i compagni, anche con i nuovi arrivati che si stanno inserendo nel gruppo. Non è facile farsi trovare pronti, ma i più giovani devono stare tranquilli e sereni perché le opportunità arriveranno e dovranno solo lavorare al meglio per saperla cogliere. Baroni? E’ una persona eccezionale, sta lavorando tantissimo sulla fase difensiva da buon ex difensore e dice subito le cose chiare. Dobbiamo sempre lavorare come dice lui e piano piano stiamo raccogliendo i frutti. Sto capendo i suoi meccanismi e spero di approfondirli il prima possibile”.

In chiusura, ecco l’obiettivo stagionale: “Voglio fare sempre bene e dimostrare di essere all’altezza di giocare con la maglia del Lecce. Poi spero che l’esito della stagione sia più fortunato rispetto allo scorso, continuando anche nella mia crescita”.