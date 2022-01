SERIE B – Lecce, ora la mente va al Pordenone. Benevento stasera in campo ma scoppia il caso Lapadula

Preso atto del secondo rinvio di Lecce-Vicenza, per via dei 16 casi di Covid registrati nel club veneto, questa sera si giocherà solamente il recupero tra Benevento e Monza, gara della diciottesima giornata. Lecce-Vicenza sarà riprogrammata, nuovamente, in data da definirsi.

Il sodalizio biancorosso, però, non rimane con le mani in mano per via dello stop forzato. Ieri è stato ufficializzato il quarto ingaggio del mercato di riparazione: si tratta di Jordan Lukaku, difensore sinistro e fratello di Romelu, proveniente dalla Lazio. Lukaku jr. va ad aggiungersi ai neo arrivati Boli, Da Cruz e Teodorczyk. Una squadra, quindi, decisamente rinnovata e rafforzata rispetto a quella che avrebbe dovuto sfidare il team allenato da Marco Baroni il 20 dicembre scorso, gara poi rinviata per via della decisione dell’Asl Lecce.

Il rinvio di ieri sera è giunto come un fulmine a ciel sereno in casa salentina, giacché lo stesso Baroni, nella conferenza stampa di ieri mattina, aveva affermato che la partita, per loro, si sarebbe giocata e che non c’erano sentori di rinvio.

Il Lecce, stando così le cose, stasera perderà momentaneamente anche il quarto posto perché sarà matematicamente scavalcato da una tra Benevento e Monza o da entrambe in caso di pareggio. Il prossimo step, sulla carta, è quello di domenica pomeriggio a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone (ore 16.15); poi la trasferta di Roma in Coppa Italia (giovedì prossimo alle 21) e il ritorno al Via del Mare contro la Cremonese (domenica 23 alle 18.30).

Intanto, in casa Benevento, fa rumore il caso Lapadula: l’ex Lecce, capocannoniere del torneo con la Streghe grazie ai dieci gol sin qui realizzati, ha chiesto di essere ceduto e non scenderà in campo, questa sera, col Monza. I sanniti, per sostituirlo, puntano su Forte del Venezia e sull’ex Lecce Farias.

(foto: G. Lapadula ai tempi del Lecce)