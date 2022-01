LECCE – Ufficiale, ancora rinviata la gara col Vicenza

E due. Lecce-Vicenza, così come successo il 20 dicembre, è stata rinviata a data da destinarsi. A pesare sulla decisione, l’alto numero di contagiati da Covid in casa biancorossa.

Il comunicato ufficiale dell’Us Lecce: “Disposto il rinvio della gara Lecce – L.R. Vicenza, valida per la 18ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2021/2022, in programma per giovedì 13 gennaio 2022, ad altra data che verrà fissata dalla Lega.

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

vista l’istanza presentata in data odierna dalla società L.R. Vicenza; preso atto dell’allegata comunicazione emessa dall’Azienda ULSS n. 8 Berica; d’intesa con i Consiglieri ex art. 7.1.c) dello Statuto LNPB, in ottemperanza alla deliberazione unanimente assunta nella seduta consiliare del 20 dicembre 2021 e assembleare del 23 dicembre 2021; a parziale modifica del C.U. LNPB n. 99 del 28 dicembre 2021; tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto della LNPB, ha disposto il rinvio della gara Lecce – L.R. Vicenza, recupero della 18ª giornata di andata, a data da destinarsi”.

(foto: Coribello/SS)