LECCE – La nota societaria: “Né l’istanza del Vicenza, né il provvedimento Asl ci sono stati trasmessi”

Con una lunga nota, l’Us Lecce prende atto del rinvio della gara col Vicenza con la squadra già in ritiro e ne approfitta per chiarire alcuni punti sulla vicenda. Il comunicato integrale:

“L’U.S. Lecce prende atto del rinvio disposto dalla Lega Serie B della gara di campionato con L.R. Vicenza in programma per la data odierna, intervenuto mentre la squadra era già in ritiro. In considerazione di quanto riferito nelle comunicazioni fornite dallo stesso L.R. Vicenza circa l’elevato numero di tesserati positivi appartenenti al gruppo squadra, l’U.S. Lecce condivide sul piano sportivo la scelta operata.

La decisione penalizza purtroppo ancora una volta i nostri appassionati tifosi ed i supporters del Vicenza; alle due tifoserie rivolgiamo il nostro primo pensiero per i disagi subiti.

L’U.S. Lecce tiene a precisare che, a differenza di quanto accaduto a parti invertite in occasione del precedente rinvio disposto dalla Lega Serie B della medesima gara già in programma per il 20 dicembre 2021, né l’istanza di rinvio presentata dal L.R. Vicenza né il provvedimento dell’Autorità sanitaria locale allegato alla medesima istanza sono stati trasmessi per conoscenza all’U.S. Lecce, come sarebbe stato lecito attendersi in virtù di quanto abitualmente avvenuto finora in casi analoghi, per spirito di collaborazione e trasparenza nei rapporti tra consociate. In tal modo è stata preclusa all’U.S. Lecce ogni possibile valutazione circa la legittimità delle decisioni assunte in considerazione del fatto che il provvedimento dell’Azienda ULSS n. 8 Berica è ancora oggi non conosciuto.

Nell’attuale complesso scenario e in considerazione delle non prevedibili evoluzioni dello stesso, l’U.S. Lecce auspica per il futuro un rafforzamento delle forme di collaborazione e condivisione tra le società associate, che la Lega di Serie B è istituzionalmente tenuta a promuovere.

L’U.S. Lecce formula infine ai calciatori ed ai tecnici del Vicenza l’augurio di una pronta guarigione“.