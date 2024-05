LIVE! LECCE-UDINESE, il tabellino

Lecce, stadio “Via del Mare”

lunedì 13.05.2024, ore 18.30

Serie A 2023/24, giornata 36

LECCE-UDINESE 0-2

RETI: 36′ Lucca, 85′ Samardzic

— FINALE —

LECCE (4-4-1-1): Falcone – Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo – Almqvist (72′ Gonzalez), Ramadani, Blin (56′ Pierotti), Dorgu (72′ Oudin) – Rafia (56′ Berisha) – Krstovic. A disp. Brancolini, Samooja, Borbei, Venuti, Esposito, Burnete, Touba, Samek. All. Luca Gotti.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye – Perez, Bijol, Kristensen – Ehizibue (74′ Ebosele), Walace (90+2′ Zarraga), Payero, Kamara – Samardzic (90+2′ Joao Ferreira), Success (67′ Pereyra) – Lucca (67′ Davis). A disp. Mosca, Padelli, Abankwah, Tikvic, Brenner, Kabasele, Giannetti, Zemura, Pejicic. All. Fabio Cannavaro.

ARBITRO: Davide Massa sez. Imperia (Imperiale-Preti; IV Marchetti; VAR Di Paolo-Serra).

NOTE: Ammoniti Blin, Dorgu (L), Payero (U). I calciatori di entrambe le squadre sono scesi in campo con i nomi (o i cognomi) della propria mamma sulla maglia, per la ricorrenza della Festa Internazionale della Mamma. Prima dell’inizio, minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’incidente sul lavoro di Casteldaccia (Pa), occorso pochi giorni fa. Rec. 1′ pt, 5′ st.