BASKET A2/m – Nardò, confronto diretto fondamentale a Chiusi. Dalmonte: “Consapevoli dell’importanza della sfida”

in foto: L. Dalmonte

Dopo aver colto il primo successo nella Poule salvezza contro Latina, domenica scorsa, l’HDL Basket Nardò, domani sera (h 20.30), ritorna in campo per la quarta giornata del gironcino. Avversario di turno sarà la San Giobbe Umana Chiusi, da affrontare in terra toscana.

Ad oggi, Nardò occupa la seconda e ultima posizione utile per la salvezza con 28 punti, ma è necessario tenersi alle spalle gli avversari diretti, a partire proprio da Chiusi.

Così coach Dalmonte: “Viaggiamo verso Chiusi consapevoli dell’importanza del match. Avremo di fronte un avversario con un roster profondo, una squadra camaleontica in grado di proporre differenti quintetti all’interno della stessa contesa. Le basi per costruire la nostra competitività sono la capacità di lettura dei bari momenti della partita, la presenza e la solidità mentale, elementi necessari dentro al ritmo che il calendario impone”.

—

Quarta giornata: Cento-Roma, Chiusi-Nardò, Agrigento-Latina.

Classifica: Cento 34 – Nardò 28 – Chiusi 24 – Roma 22 – Agrigento 18 – Latina 16.