LECCE – Blin: “Dispiace per la sconfitta, dobbiamo regalare una vittoria in casa ai nostri tifosi”

Alexis Blin in sala stampa dopo Lecce-Udinese.

“Sono sempre stato con D’Aversa e ho avuto rispetto per le sue scelte. Vero è che volevo giocare di più, sono un professionista e voglio sempre migliorarmi, ma mi sono sempre messo a disposizione del gruppo. Gotti mi ha dato l’opportunità di giocare di più, mancano ancora due partite e io voglio giocare al massimo. Mi dispiace per la sconfitta, potevamo fare una bella partita di squadra, non siamo riusciti a vincere davanti ai nostri tifosi. Avevamo iniziato bene la partita, poi il ritmo si è abbassato e abbiamo concesso gol alla prima o seconda occasione. Riprendere la partita con una squadra che difencde in undici è difficile. Questi tre anni sono stati incredibili. Sabato sera abbiamo festeggiato un po’ poi sono tornato a casa velocemente, perchè non riesco a festeggiare se ancora non è finita la stagione e poi l’anno prossimo sarà una stagione difficile da giocare, quindi serve massimo impegno e atteggiamento giusto. Nel calcio tutto può cambiare velocemente, un giorno sei bravo e un altro giorno puoi fare tutte le partite in panchina. Siamo felici di essere salvi ma ci sono ancora due partite, dobbiamo regalare una vittoria in casa ai nostri tifosi. La svolta? Dopo Salernitana-Lecce, perché abbiamo sofferto tanto e non si vince per caso, è stata una vittoria di cuore e quel giorno abbiamo capito che ci saremmo salvati”.