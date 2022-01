PRIMA CATEGORIA/C – Il Giudice sportivo accoglie il reclamo del Latiano contro il Parabita: la nuova classifica

Nel campionato di Prima Categoria girone C, con riferimento alla gara tra SD Parabita e Latiano valida per la 12esima giornata e giocata lo scorso 12 dicembre, il Giudice sportivo ha accolto il reclamo del Latiano contro l’irregolare posizione del calciatore del Parabita, Luigi Schito, assegnandogli la vittoria a tavolino per 3-0.

Alla data della partita, infatti, il calciatore non risultava ancora tesserato con la sua attuale società. Il tesseramento, infatti, secondo i controlli effettuati dagli uffici della Lnd Puglia, è stato registrato solo il 17 dicembre e, quindi, in data posteriore a quella della disputa dell’incontro.

Questa, di conseguenza, è la nuova classifica: Cursi 27 – Virtus Lecce e Seclì 23 – Mesagne 22 – Copertino e Salve 21 – Zollino 18 – Cedas Avio BR e San Vito 17 – Ruffano e Latiano 16 – SD Parabita 15 – Monteroni 6 – Soleto 5.