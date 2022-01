SERIE B – Il Monza si rovina da solo: Benevento secondo. Stasera via alla 19ª giornata

Corre veloce il Benevento di Fabio Caserta che ieri sera, battendo in casa il Monza per 3-1 nel recupero della 18esima giornata di Serie B, ha infilato la quinta vittoria consecutiva, issandosi al secondo posto, a pari punti col Brescia, a 34.

Gara mai in discussione quella del “Ciro Vigorito” che i padroni di casa hanno indirizzato verso la strada dei tre punti già dopo sette minuti con la rete di Insigne. Il Monza, poi, ci mette del suo, rimanendo in dieci uomini prima della mezzora per la doppia ammonizione di Mazzitelli, e in nove dal 37′ per il rosso diretto a D’Alessandro. Il Benevento ne ha approfittato per allargare il vantaggio: al 40′ Tello fa 2-0; nella ripresa, in avvio di tempo, Valoti accorcia su rigore, ma poi Moncini firma il definitivo 3-1.

La nuova classifica: Pisa 38 – Benevento e Brescia 34 – Cremonese 32 – Lecce* e Monza 31 – Cittadella 29 – Frosinone 28 – Perugia 27 – Ascoli 26 – Como 25 – Ternana, Parma e Reggina 23 – Spal 20 – Alessandria 17 – Cosenza 16 – Crotone 11 – Pordenone 8 – Vicenza* 7.

(* Lecce e Vicenza una gara in meno)

Questa sera, infine, si apre la 19esima giornata con l’anticipo delle 20.30 tra Ternana e Ascoli.

(foto: Fabio Caserta, allenatore del Benevento, archivio)