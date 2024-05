LA CRONACA – Lecce appagato, in un Via del Mare in festa esulta anche l’Udinese

Fresco di festeggiamenti nel week-end dopo una salvezza divenuta matematica già dopo Milan-Cagliari, il Lecce esce sconfitto per 0-2 dal match interno con l’Udinese. I giallorossi giocano una sfida sotto ritmo ed a fare la differenza è la maggior fame avversaria. Così la classifica dice ancora tredicesimo posto a quota 37.

Gotti sceglie di tornare al 4-2-3-1 sostituendo lo squalificato Piccoli con Pierotti. Cannavaro propone il 3-4-1-2 con davanti il doppio centravanti Success-Lucca. A dispetto dei pronostici il Lecce parte con il piede sull’acceleratore ed al quarto minuto Krstovic è stoppato al momento della conclusione a botta sicura, sulla quale si immola in risposta Bijol. I salentini collezionano corner pur senza impegnare Okoye. Solo al quarto d’ora di testa Baschirotto riesce a deviare verso la porta avversaria, senza trovarla. Prima conclusione friulana al diciannovesimo, una punizione di Samardzic deviata in corner dalla barriera. Dall’angolo seguente Kristensen manda alto di poco. Vicinissimo al vantaggio Success cinque minuti dopo: il nigeriano dell’Udinese si crea il giusto spazio e, dal limite, manda alto di un nulla. Perez da fuori alla mezz’ora, pallone un paio di metri alla destra del palo. I giallorossi hanno calato i propri ritmi e gli ospiti ne approfittano al 36′ con Lucca che, di testa, capitalizza al meglio il cross di Payero insaccando alla destra di Falcone.

Il tentativo di reazione dei salentini inizia a vedersi nella ripresa quando è soprattutto Gallo ad impensierire la difesa bianconera che è brava a stopparlo in un paio di occasioni. Improvviso squillo di Pongracic al 64′: il croato semina avversari superato il centrocampo e, al limite dell’area bianconera, calcia di poco fuori. Al 70′ Samardzic si muove sui 20 metri e di mancino tenta un jolly che non trova. Primo tiro in porta del Lecce tre minuti più tardi: Pierotti si muove bene, rientra sul destro ed impegna Okoye. Al 78′ punizione di Oudin per la testa di Baschirotto, Okoye para a terra. I giallorossi attaccano ma è l’Udinese a trovare il gol del raddoppio quando è l’88’ e Samardzic scaraventa in gol la respinta di Falcone sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Davis. E’ la rete che chiude il match sullo 0-2.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà l’Atalanta, sabato alle 18.

